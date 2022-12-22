لينك التسجيل في معرض الخريف 2022 ضمن الموسم الجديد بالصخير

معرض الخريف البحرين 2022 ينطلق الآن في موسمه الـ 33، وقد تم إختيار مكاناً مختلفاً لإقامته عما هو معتاد والذي سوف يكون في مركز البحرين الدولي للمعارض الجديد لأول مرة وهو الذي يقع في منطقة الصخير ، وينظم الحدث في الفترة الممتدة بين ٢٢ إلى ٣٠ ديسمبر وذلك في القاعتين رقم 5 و 6 بمركز البحرين الدولي للمعارض ضمن إنطلاقة جديدة ومشاركة واسعة والتي من المتوقع أن تجذب الزوار إلى المعرض، ويعتبر المعرض الأكثر شهرة للسلع الإستهلاكية ويحرص المتواجدين على أرض المملكة بزيارته في كل موسم، وأعلن المعرض إتاحة موقع إلكتروني يكون من خلاله التسجيل في معرض الخريف للسماح بالدخول حيث إن تذاكر الدخول مجانية ولكن يجب الحجز بشكل مسبق لجميع زوار المعرض، نرفق إليكم لينك التسجيل في معرص الخريف البحرين، وكيفية التسجيل في معرض الخريف، وشروط التسجيل في المعرض المقام في البحرين 2022.

التسجيل في معرض الخريف

تم توفير رابطاً إلكترونياً يسهل عملية التسجيل للإستفادة من الحصول على تذكرة رقمية، وبمجرد الإنتقال المباشر إلى رابط معرض الخريف من هنا، سيمكنك بدء تعبئة البيانات الخاصة ثم الموافقة على الشروط والأحكام، لإتمام التسجيل عبر اللينك حتى النهاية والحصول على تذكرة دخول للمعرض، حيث سيتم إعادة توجهيك لصفحة بها رابط تنزيل التذكرة المتضمنة رمز الإستجابة السريعة QR وذلك لإمكانية مسحها عند نقطة الدخول في المعرض، فضلاً عن إرسال تذكرتك إلى معرض الخريف على البريد الإلكتروني المسجل به.

شروط معرض الخريف البحرين

ويقدم المعرض الأشهر في البحرين أنواعاً من السلع بدءاً من الطعام والكتب، المنسوجات، والأثاث والالكترونيات، وسوف يشارك في هذا المعرض 650 عارضاً قادمون من 16 دولة مختلفة، وعن الدخول فيجب التسجيل أون لاين، وفيما يلي نضعكم أمام الخطوات المتعلقة بالتسجيل لدخول معرض الخريف، علماً ان التسجيل يعد متطلب أساسي لمن هم فوق الـ 15 عاماً، في المقابل فإن الأطفال اقل من 15 عاماً لا يحتاجون الى التسجيل ولكن عليهم إرتداء سوار معصم يمكن الحصول عليه عند بوابات دخول المعرض.