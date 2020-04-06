مات متأثراً بكورونا.. مراسم دفن محمود جبريل رئيس وزراء ليبيا الأسبق بأبو رواش بالجيزة

كشف مصدر ليبي خلال الساعات القليلة الماضية، أن السلطات المصرية قد انتهت بالفعل من دفن جثمان الدكتور محمود جبريل، رئيس مجلس الوزراء الليبي سابقا، في محافظة الجيزة، وذلك بعدما تُوفي أمس الأحد مأثرا بفيروس كورونا الجديد، في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” في مصر والعالم كله.

مصدر ليبي: دفن محمود جبريل في منطقة أبو رواش في الجيزة

وأشار المصدر إلى أن الدكتور محمود جبريل قد تم دفنه بأحد المناطق المخصصة بدفن المواطنين الليبين داخل منطقة أبو رواش في محافظة الجيزة، وتم اقتصار الحاضرين في مراسم الدفن على من هم مرتدين الملابس الواقية فقط وذلك حرصا على حماية المواطنين من تلقي فيروس كورونا الجديد في ظل سرعة انتقال العدوى من شخص إلى آخر.

تغطية نعش محمود جبريل بالبلاستيك

وظهر النعش الذي حمل رئيس مجلس الوزراء الليبي الأسبق مغطى بطبقة البلاستيك، من أجل حماية المواطنين من تلقي فيروس كورونا في ظل تواجد عدد من أفراد الأسرة أثناء مراسم الدفن مع حمايتهم من خلال اتباع العديد من الوسائل والإجراءات الخاصة بحماية الأفراد من فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت السلطات الليبية مساء أمس الأحد وفاة الدكتور محمود جبريل، رئيس مجلس الوزراء الليبي الأسبق بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد، وتُوفي متأثرا بالمرض بعد معاناة كبيرة معه، حيث أصبح “جبريل” واحد من الضحايا الجدد للفيروس الجديد الذي لم يتم اكتشاف علاج جديد له.