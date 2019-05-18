ماذا تعرف عن إنجازات عمر الخيام؟..وسبب إحتفاء “جوجل بميلاده omar Khayyam

عمر الخيام omar Khayyam، هو عالم وفليسلوف وشاعر فارسي، له إسهامات منقطعة النظير في الرياضيات، لذلك نجد محرك جوجل يحتفي به في ذكرى ميلاد عمر الـــــــــــــــــــــ(971). وفي جانب الأدب يمتلك كتاب “الرباعيات” حيث يحتوي على شعر غني ومتقن، شعره معروف في الغرب أكثر من أي شاعر عربي آخر.

وقد أكتسب عمر لقب الخيام من والده الذي كان يشتغل في صناعة الخيام. وهو من مواليد نيشابور، خراسان، شرق إيران، وإسمه الكامل، غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام، تكمن إنجازاته الأخرى في علم الفلك فهو هو مؤسس التقويم الهجري الشمسي المعروف بـ”جلالي” في الفارسية.

وقدم الخيام Khayyam إستنباطاً بشكل صحيح في حلول مشاكل الجبر الهندسية. حيث كان أول من أستعمل المخروط مثل القطع المكافئة والدوائر، في حل المعادلات التكعيبية.

الأدب عند عمر الخيام

ويتمتع الشاعر المسلم بشهرة مقاربة للشاعر الأندلسي ابن زيدون، فهو صاحب الرباعيات، والذي يصب إنتاجه من الشعر في إتجاهات مختلفة عن الحياة والدنيا وطاعة الله والتي فيها حكم جمة، تفضي تعمقاً إلى قارئها.

omar Khayyam

وللخيام سمعة متميزة وإنتشاراً كبيراً في الغرب سواء على الصعيد الأدبي أو ما يتقنه من العلوم، ما لم يحظى به غيره من العلماء المسلمين. ويعرف بشكل رئيسي في الغرب من خلال كتاب “quatrains“ الذي يترجم مجموعة من رواياته الشعرية باللغة الإنجليزية، من قبل الكاتب الأنجلينزي إدوارد فيتزجيرالد.

الشاعر عمر الخيام

بعض القارئين لنصوصه الشعرية في رباعيات الخيام، يتهمونه بالإلحاد بسبب بعض الأشعار الخاصة به والتي تحث على ضرورة إغتنام فرص العيش في بذل الملذات قبل إمتداد العمر وفناء الحياة، لكن هذا الإتهام يمكن أن يفند من خلال القول ان الله أباح لعباده الملذات بشرط ان تكون في الحلال لا الحرام. وهو لعله ما كان يشير إليه عمر بن الخيام. لا سيما اذا نظرنا للكتابات الأخرى من الشعر الواضح الذي يطلب فيه من الله الرحمة مقابل إقراره له بالوحدانية.