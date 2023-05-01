شهدت الكويت حاليًا افتتاح احدث وجهة ترفيه وتسوق في الدولة وهي “الخيران مول” حيث انضمت تلك الوجهة لتكون واحدة من اهم معالم دولة الكويت الحديثة، الخيران مول هو اول هايبر أوتلت مول في الشرق الأوسط، تنتظر الجميع من الكويتيين والمقيمين أوقات رائعة في هذا المول الرائع والفريد والذي يطل على شاطئ الخليج.
ماذا يوجد في الخيران مول؟
- يقدم مول الخيران للزائرين خيارات التسوق الأبرز وخيارات الترفيه الفريدة والمبهرة في دولة الكويت.
- يوجد في مول الخيران ممشى مُبهر يبلغ طوله 1.25 كيلو متر.
- يوجد به 900 مرسى بحري.
- منطقة للأنشطة المتنوعة.
- منطقة التسوق تضم أكثر من 300 محل تجاري التي تُقدم منتجات أهم العلامات التجارية.
- منطقة للمطاعم والكافيهات
- يوجد في الخيران مول فروع للبنوك وفرع لولو هايبر.
- مكان الخيران مول في منطقة صباح الأحمد البحرية.