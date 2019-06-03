“مالي” تعلن اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر

جمهورية مالى تعلن اليوم الإثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد أن تمكنت مساء أمس الأحد من رؤية هلال شوال في عدد من الأماكن والمناطق المختلفة بمالي، لذا فقد أعلنت اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقد أكدت وزارة الشؤون الدينية في مالي أن هذا القرار جاء بعد مناقشات ومداولات عدة مع جهاز مراقبة الأهلة، الذي أثبت رؤية هلال شوال بالفعل في عدة مناطق مختلفة كما ذكرنا من قبل.

علما بأن جمهورية مالي قد أثبتت رؤية هلال رمضان قبل جميع الدول الإسلامية، أي إنها تسبق جميع الدول في صيام شهر رمضان المعظم بيوم.

وفي تصريح للفلكي “ملهم هندي”: أكد أن بداية الدورة الجديدة لهلال شهر شوال تحدث في يوم الإثنين 29 رمضان الموافق 3 يونيو في تمام الساعة ال ١،٠٢ ظهرا، وذلك حسب الحسابات الفلكية التي تشير إلى لحظة اقتران القمر مع الشمس ونهاية دورته حول الأرض.

كما أكد على أنه لابد من توفر عدة شروط لتصبح رؤية الهلال ممكنة بعد غروب الشمس؛ منها بقاء الهلال بعد غروب الشمس مدة كافية لرؤيته، وأن يكون عمر الهلال كافيا لرؤيته أيضا.

وقد أكد مركز الفلك الدولي أن استطلاع رؤية هلال شهر شوال غير ممكنة بأي من الوسائل اليوم الإثنين، مما يعني أن عيد الفطر يبدأ الأربعاء فلكيا.