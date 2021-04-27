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ماهو برنامج البوصلة وكيفية طلب الاشتراك به من داخل قطر

بواسطة زكريا منير
ارقام برنامج البوصلة

يمتلك برنامج البوصلة شعبية كبيرة ويسهل للناس الاشتراك في المسابقة عن طريق الارقام المخصصة له، إذ انه برنامج يعتمد على صياغة اسئلة عامة تطرح على المتسابق وفي حال الإجابة  بشكل صحيح على كل سؤال يمنح مبلغ محدد كربح، بما يصل الى 6000 ريال بالمجموع على ثلاثة اسئلة، وفي حال قرر المتشرك عدم الاتكفاء بالمبلغ الذي تحصل عليه والمواصلة بدلاً من ذلك لفتح صندوق ما بعد الأسئلة وفق اختياره للرقم الذي يتنبا به، قد يفوز بمبلغ اقل من رصيده او ما يزيد او دخول في قرعة سحب لجائزة مالية كبرى بقيمة 100 الف ريال قطري.

ماهي البوصلة

يعتبر برنامج البوصلة من اهم المسابقات الحالية، ونوضح كيفية الاشتراك في برنامج البوصلة، والذي يتم بثه على قناة تلفزيون قطر بشكل يومي، وتقوم فكرة البرنامج على طرح اسئلة عامة في كل المجالات وفي الاخير تكون هناك اجابتين يحاول مقدمين البرنامج اقناع المتسابق باختيار الاجابة التي يقترحونها عليه، طبعا واحدة فقط منها صحيحة، ولكن على المتسابق ان يكون ذا حس للتمويه والخداع الممارس من قبل طاقم البرنامج ليعرف الصادق من الكاذب حتى يحدد الاجابة النهائية والصحيحة للفوز بالجوائز.

يمكن الاشتراك الآن في برنامج البوصلة المذاع على تلفزيون قطر وللاتصال من داخل قطر على ارقام المشغلة للبوصلة التالية:

  • من داخل قطر اتصل على الرقم المباشر ادناه
  • 44333444
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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