ماهي الدابة القادمة إليكم! تجادل الناس وتكلمهم ومعها عصا موسى!

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ سورة النمل الآية 82، يعد خروج الدابة في آخر الزمان حدثاً سيكون وبالاً على غير المؤمنين، وقد إستفاضت المرويات الإسلامية عن خروج دابة غير معروف هيئها ومن أي جنس هي، بالرغم ان المفسرين لم يحددوا نوعية ذلك المخلوق لعدم والإكتفاء بالنص لكن هناك علماء ومفسرين مسلمين كبار كالقرطبي والطبراني تحدثوا بشكل لا لبس فيه أن الدابة هي إنسان يجادل أهل الباطل. وظهور الدابة هي من أشراط الساعة الكبرى.

فما هي الدابة، ومن أين تخرج، وأي مهمة أوكلت لها. فالقرآن يمتاز بالإجمال دون التفصيل. وكأنه يريد أن يجعل كلامه أكثر وقعاً وتأثيرا في النفوس وبالتالي مبعثاً للتهويل خاصة في الأمور الغيبية كخروج الدابة.

أحاديث الدابة

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قال ذاك حين لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر *

وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قال إذا تركوا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وجب السخط عليهم

قال القرطبي الدابة هي انسان يتكلم يناظر اهل البدع ويجادلهم، قال الطبراني دابة الأرض دابة تخرج من المكان الذي ولد فيه، من مكة من الكعبة من نفس الشق المسمى حائط المستجار, الذي انشق لفاطمة بنت أسد.

انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو نائم في المسجد قد جمع رملا ووضع رأسه عليه. فحركه برجله ثم قال:

قم يا دابة الله فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، أيسمى بعضنا بعضا بهذا الاسم؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا والله، ما هو إلا له خاصة وهو دابة الأرض الذي ذكر الله في كتابه: (وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون).

ثم قال: يا علي، إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعداءك.

قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبا اليقظان: آية في كتاب الله قد أفسدت قلبي وشككتني، قال عمار: وأية آية هي؟ قال: قول الله تعالى: * (وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) * (2) الآية فأية دابة هذه؟ قال عمار: والله ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتى أريكها.

فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يأكل تمرا وزبدا فقال: يا أبا اليقظان هلم فجلس عمار، وأقبل يأكل معه، فتعجب الرجل منه فلما قام عمار قال الرجل: سبحان الله يا أبا اليقظان، حلفت أنك لا تأكل ولا تشرب ولا تجلس حتى ترينيها! قال عمار: قد أريتكها إن كنت تعقل

بعد طلوع الشمس من المغرب تخرج دابة الارض مع عصا موسى وخاتم سليمان يسم كل واحد على خرطومه (منخاره) فاذا كان مؤمن يبيض وجهه أو كافر فيسود وجهه. وهي علامة للملائكة بحيث يلقون الناس في النار دون محاسبة.