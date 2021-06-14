ما حقيقة استمرار العاصفة الترابية في الكويت لأكثر من شهر؟

تداول عدد من النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر أخبار بأن العاصفة الترابية في الكويت قد تستمر لمدة أكثر من شهر، وتم تداول تلك الأخبار بصورة واسعة مما جعل الكل يتساءل عن حقيقة هذا الأمر وما مصدره وأخبار طقس الكويت خلال الفترة القادمة، هذا وتتعرض مناطق الكويت لرياح شمالية غربية سريعة تصل سرعتها إلى 70 كيلو متر في الساعة، وتلك الرياح مثيرة للرمال والأتربة، مما أدى إلى إنعدام الرؤية الأفقية في الكثير من مناطق الدولة وخاصة المناطق المفتوحة والصحراوية والطرق السريعة.

حقيقة استمرار العاصفة الترابية في الكويت أكثر من شهر

وصف الأستاذ عبد العزيز القراوي في تصريحات مع تلفزيون الكويت منذ قليل أن الأخبار التي تتحدث عن استمرار العاصفة الترابية في الكويت لمدة شهر غير صحيحة، ونفى ذلك الأمر وأضاف أنه لا توجد أي أنظمة أرصاد جوية تقول أن تلك العاصفة سوف تستمر لأكثر من خمسة أيام، وبخصوص التنبؤات طويلة المدى لا توجد أي دلائل عن استمرار تلك الحالة، وأكد أن تلك العاصفة ستكون نهايتها يوم الجمعة القادم.

هذا وتستمر العاصفة الترابية في الكويت يوم الثلاثاء، على أن تقل حدتها يوم الأربعاء، وتعود من جديد يومي الخميس والجمعة، على أن تكون الأجواء صافية في الكويت بداية من السبت القادم.