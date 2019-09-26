ما لا تعرفه عن الرئيس الأسبق جاك شيراك الذي توفي اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019

ما لا تعرفه عن الرئيس الأسبق جاك شيراك الذي توفي اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019

توفي اليوم الخميس 28 سبتمبر 2019 الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن عمر 86 عاماً في المقاطعة الخامسة من باريس (العاصمة الفرنسية)، وهو الرئيس السابق لفرنسا من عام 1995 إلى عام 2007، وكان قبل ذلك يشغل منصب عمدة العاصمة باريس من عام 1977 إلى عام 1995، ووصفت الفترة التي تولى خلالها رئاسة البلاد لفترة استثنائية لإنها كانت فترة عصيبة من تاريخ البلاد.







توفي وهو يعاني من أزمات صحية متتالية خلال السنوات الأخيرة في حياته، في عام 2005 أثناء توليه فترة رئاسته الثانية تعرض لجلطة دماغية ثم بدأت صحته في تدهور مستمر، وآخر ظهور علني له كان في عام 2014.







في عام 2011 تمت إدانته بتهمة فساد أثناء تولية منصب العمدة تتعلق بتقديم دعماً مالياً لبعض أعوانه السياسيين، وتمت إدانتة سنتين مع وقف التنفيذ.

كان من أبرز الوجوه السياسية الذي امتد مشوارة السياسي على مدار 50 عاماً من الزمن كان من خلالها يتمتع بشعبية كبيرة داخل فرنسا وخارجها أيضاً.







بدأ مشواره السياسي عام 1965 عندما أصبح مستشاراً في بلدية سانت فيريول بمنطقة كوريز في وسط البلاد.

فاز بمقعد في البرلمان عن نفس المنطقة في العام 1967.

رفض مشاركة بلاده في الغزو علي العراق وذلك أعطاه مكانة كبيرة في المجتمع الدولي.

تم انتخابة مرتين متتاليتين عام 1995 و العام 2002 في منافسة مع حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، ليظل على كرسي الرئاسة مدة 12 عاماً.

في عهده تم إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية.