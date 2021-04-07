إكتشف معنى اسم حمزة وتحليل صفات حامله

اسم حمزة احد الاسماء المحببة في الإسلام وهو إسم خفيف اللفظ لم يكن غير لائق فتختفي تسميته او تقل بل على العكس فهو ياخذ نصيبه من الإنتشار ويتم إطلاقه على الذكور تيمناً بحمزة بن عبدالمطلب عم النبي محمد، واصل الاسم عربي، ويعني الأسد، وهو اسم يستدعى بأنه علم شخصي مذكر.

حمزة

اسم حمزة ذات اصول عربية بحتة، وله دلالات الشدة والصلابة، ويأتي ايضا بمعني الطعم اللاذع للسان، او الشي الذي فيه حموضة، ويتم توجيه عناية القراء ان الاسم له دلالات الشدة والبأس وهي صفات يتصف بها الأسد، كما يرتبط- اسم حمزة بسمات شخصية كونه انساناً فطناً ويكون صداقات كثيرة في حياته، علاوة على ذلك، فإنه اكثر كرماً ان ينفق مادياً لمساعدة الاقرباء او الاصدقاء في حال علم بحاجتهم للاموال لذلك هو شخص يستخدم الإيثار.

بنظرة ثاقبة على اسم حمزة نجده خفيفا في اللفظ، متجانس الحروف، وهو ما يفسر سر شعبيته وكثرة التسمية به عند الذكور في انتشار كبير له نلحظه في العالم الاسلامي والعربي. ولم لا، وهو يرمز الى الصرامة والقوة، ويروى انه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ولد لي غلام فماذا أسميه؟ قال: سمه بأحب الأسماء إلي حمزة.

معنى إسم حمزة

وتذكر المعاجم العربية وقواميس اللغة ان اسم حمزة يعني الأسد، لما يعرف به من الشدة والقوة، واما ما قاله خبراء علم النفس لحامل هذا الإسم Hamza انه قليل التاثر بالضغوطات النفسية. ويمكنه بمرور وقت قصير ان يرجع لطبيعته في حال كان غاضباً لانه انسان يعي قيمة من هم حوله، وتاثير اي تصرف سلبي على علاقاته الاسرية والاجتماعية.

صفات حامل اسم حمزة

يمكن العثور على تحليل لشخصية حامل اسم حمزة واهم الصفات التي يتمتع بها من خلال النقاط التالية التي نذكرها:

انسان ذكي متعطش للعلم

يرسم احلامه واهدافه منذ الصغر ولا يعوقه شئ امام تحقيقها

قارئ جيد

يبني علاقاته مع الاخرين من منطلق الثقة

سريع في تدارك الاخطاء

ترتيب افكاره وشخصيته الكاريزمية عاملان رئيسان بقدرته على اقناع الاخرين.

متفانٍ في عمله، يمارس الشئ بإتقان

يعتبر رؤية إسم حمزة بالمنام له تفسيرات متعددة وذلك بالنسبة للعزباء، فانه يشير الى تغير الحياة بشكل جذري الى الافضل بعد الزواج بما يفضي له من عواطف ومسؤولية والحنان تجاه الاطفال في دائرة الامومة.