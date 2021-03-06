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ما معنى اسم مصطفى وتحليل شخصيته حسب علم النفس

بواسطة زكريا منير
تحليل اسم مصطفى

اليوم نتكلم عن واحد من الاسماء الشائعة وهو “مصطفى” ياتي كاسم علم يطلق على الذكور بمعنى المفضل والمختار، وهو لقب الحبيب المططفى النبي محمد بن عبدالله في الإسلام، لكونه صفوة الخلق وأخيرهم. اذا كنت سمعت بالاسم سابقا والذي يكتب بالانجلينزية Mustafa  وتريد معرفة معناه الكامل، واكتشاف المزيد عن شخصية ذلك الاسم، تابع الفقرات المتسلسلة ادناه.

1 ما معنى اسم مصطفى وتحليل شخصيته
2 صفات حامل اسم مصطفى

ما معنى اسم مصطفى وتحليل شخصيته

والصواب ان للاسم دلالات الرجولة، ويتم تحليل شخصية هذا الاسم بأنه ذو ثقة بنفسه ولا يعرف التردد ابداً، وفق ما يقول خبراء علماء النفس، ويرجع اسم مصطفى من الإصطفاء وهو الإختيار، ومن فعل إصطفى أي أختار الشئ بناء على صفوه، وجمع المصطفى “المصطفين” كما ورد بالاية في قول الله تعالى:( وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) وانه لايمانهم وعملهم الصالح كان سبب اصطفاء الله لهم من بين الناس لأداء مهام النبوة وحمل الرسالة، وعملهم الصالح وصل إلى درجة.استحقوا بحق إطلاق كلمة (الأخيار) عليهم، فأفكارهم سليمة، وأخلاقهم رفيعة، وتصرفاتهم وأعمالهم طوال حياتهم متزنة.

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ (59) أي فضله واختاره، كما في الاية (32) من سورة فاطر:(ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) اي التقط خالصهم واخيرهم.

يرتبط اسم مصطفى بالهيبة، ويرمز الى الشئ القليل الغير متكرر، لانه الصفوة من كل شئ، وهو اسم بالمناسبة سائد في المجتمعات المسلمة، يتم التسمية به مرات ومرات، لأن الاسم دليل على صاحبه ويفسر شخصيته ويربطه في نفس الوقت بالصفات الايجابية ويحدد اطباعه،

صفات حامل اسم مصطفى

  • كثير الحركة
  • انسان غير متردد
  • دائماً لديه تبرير لافعاله
  • ديناميكته اللافتة تفرض احترام الاخرين له.
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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