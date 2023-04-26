ما هو أفضل سكن في طرابزون التركية 2023؟

تعتبر مدينة طرابزون التركية واحدة من اهم الوجهات السياحية للسائح العربي سواء أفراد أو عوائل، حيث تزخر تلك المدينة الرائعة بأماكن السكن المميزة للسائح سواء كانت فنادق أو شقق فندقية، هذا ونُقدم لكم مجموعة من أماكن السكن المجربة في في مدينة طرابزون 2023، وتقع مدينة طرابزون في شمال تركيا، وهي مدينة ساحلية تطل على البحر الأسود.

أفضل سكن في طرابزون 2023