ما هو أفضل سكن في طرابزون التركية 2023؟

بواسطة محمود عطا الله
أفضل سكن في طرابزون أفضل سكن في طرابزون

تعتبر مدينة طرابزون التركية واحدة من اهم الوجهات السياحية للسائح العربي سواء أفراد أو عوائل، حيث تزخر تلك المدينة الرائعة بأماكن السكن المميزة للسائح سواء كانت فنادق أو شقق فندقية، هذا ونُقدم لكم مجموعة من أماكن السكن المجربة في في مدينة طرابزون 2023، وتقع مدينة طرابزون في شمال تركيا، وهي مدينة ساحلية تطل على البحر الأسود.

أفضل سكن في طرابزون 2023

  • فندق رمادا بلازا: من أفضل أماكن السكن المجربة في طرابزون التركية 2023 خصوصًا للعوائل، وهو فندق خمس نجوم، له إطلالة رائعة على البحر.
  • فندق نوفوتيل: واحد من أفضل فنادق مدينة طرابزون، وهو فندق من فئة خمس نجوم، له إطلالة رائعة على البحر الأسود، وهو أحد الفنادق المفضلة للسائح العربي في المدينة.
  • فندق راديسون بلو: من أحد أهم أماكن السكن في طرابزون، وهو قريب من قلعة طرابزون ومتحف المدينة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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