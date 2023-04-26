ما هو أفضل سكن في طرابزون التركية 2023؟

تعتبر مدينة طرابزون التركية واحدة من اهم الوجهات السياحية للسائح العربي سواء أفراد أو عوائل، حيث تزخر تلك المدينة الرائعة بأماكن السكن المميزة للسائح سواء كانت فنادق أو شقق فندقية، هذا ونُقدم لكم مجموعة من أماكن السكن المجربة في في مدينة طرابزون 2023، وتقع مدينة طرابزون في شمال تركيا، وهي مدينة ساحلية تطل على البحر الأسود.
أفضل سكن في طرابزون 2023
- فندق رمادا بلازا: من أفضل أماكن السكن المجربة في طرابزون التركية 2023 خصوصًا للعوائل، وهو فندق خمس نجوم، له إطلالة رائعة على البحر.
- فندق نوفوتيل: واحد من أفضل فنادق مدينة طرابزون، وهو فندق من فئة خمس نجوم، له إطلالة رائعة على البحر الأسود، وهو أحد الفنادق المفضلة للسائح العربي في المدينة.
- فندق راديسون بلو: من أحد أهم أماكن السكن في طرابزون، وهو قريب من قلعة طرابزون ومتحف المدينة.