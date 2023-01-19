ما هو البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات في الكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
البديل الاستراتيجي للرواتب والأجور البديل الاستراتيجي للرواتب والأجور الكويت

تعمل الحكومة الكويتية جاهدة إلى تطبيق قانون البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات، وهو القانون المرتقب من الجميع، وقال نائب رئيس الوزراء براك الشيتان أن الدراسة في شأن “البديل الاستراتيجي” تم إحالتها إلى مجلس ديوان الخدمة المدنية لمناقشتها وإقرارها، وأضاف الوزير أن الخطة الزمنية لتنفيذ القانون الجديد للأجور والرواتب سوف تكون على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى سوف تكون بعد إقرار مجلس الخدمة المدنية للدراسة.

ما هو البديل الاستراتيجي للأجور والرواتب في الكويت؟

  • سوف يعمل قانون البديل الاستراتيجي للأجور والرواتب في الكويت على زيادة رواتب الموظفين.
  • سينهي الفوارق الكبيرة في الرواتب بين الجهات الحكومية بالكويت.
  • البديل الاستراتيجي نظام متكامل للخدمة المدنية.
  • البديل الاستراتيجي هو أداة لوضع سلم الرواتب على أسس سليمة تحقق العدالة وكل ما يتعلق بالوصف الوظيفي..
  • سوف يستفيد من البديل الاستراتيجي أي موظف راتبه متدني بحيث يجعله يتساوى مع الموظفين في الجهات الأخرى ممن تخرجوا بنفس التخصص وبنفس درجته الوظيفية.
  • سيوحد سلم الرواتب في التعيينات الجديدة فقط.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

نتائج انتخابات جمعية مبارك الكبير والقرين 2023 وأسماء الفائزين

أخبار العالم

أسماء المشمولين بالعفو الأميري 2023 بالكويت