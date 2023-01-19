ما هو البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات في الكويت؟

تعمل الحكومة الكويتية جاهدة إلى تطبيق قانون البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات، وهو القانون المرتقب من الجميع، وقال نائب رئيس الوزراء براك الشيتان أن الدراسة في شأن “البديل الاستراتيجي” تم إحالتها إلى مجلس ديوان الخدمة المدنية لمناقشتها وإقرارها، وأضاف الوزير أن الخطة الزمنية لتنفيذ القانون الجديد للأجور والرواتب سوف تكون على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى سوف تكون بعد إقرار مجلس الخدمة المدنية للدراسة.
ما هو البديل الاستراتيجي للأجور والرواتب في الكويت؟
- سوف يعمل قانون البديل الاستراتيجي للأجور والرواتب في الكويت على زيادة رواتب الموظفين.
- سينهي الفوارق الكبيرة في الرواتب بين الجهات الحكومية بالكويت.
- البديل الاستراتيجي نظام متكامل للخدمة المدنية.
- البديل الاستراتيجي هو أداة لوضع سلم الرواتب على أسس سليمة تحقق العدالة وكل ما يتعلق بالوصف الوظيفي..
- سوف يستفيد من البديل الاستراتيجي أي موظف راتبه متدني بحيث يجعله يتساوى مع الموظفين في الجهات الأخرى ممن تخرجوا بنفس التخصص وبنفس درجته الوظيفية.
- سيوحد سلم الرواتب في التعيينات الجديدة فقط.