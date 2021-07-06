ما هو الحجر المؤسسي وفوائد الحجر المنزلي

ظهرت خلال الفترة السابقة مجموعة من المسميات عن الحجر للمصابين أو من يتم الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا ومنها الحجر المنزلي، والحجر المؤسسي، فهل هناك اختلاف بينهما وما هي فوائد الحجر المنزلي للأفراد، سوف نتعرف على الفروق بين أنواع الحجر وكيف يمكن الاستفادة من خلال هذه الفترة من الحجر المنزلي.

ما هو الحجر المؤسسي

هو عبارة عن أماكن يتم تخصيصها للحجر للأفراد يتم الإشراف عليها من قبل الدولة ووزارة الصحة السعودية، ويتم تطبيق الحجر المؤسسي على القادمين من السفر ويكون إما على حساب الدولة أو على حساب الأفراد انفسهم في بعض الحالات.

الحجر المنزلي

يتم تطبيق الحجر المنزلي في بعض الأحيان وتلجأ إليه بعض الدول في حال تفشي المرض بشكل كبير، ويتم الحجر المنزلي للقادمين من السفر لبعض الفئات التي تحددها المملكة مثل الدبلوماسيين والمواطنين العائدين من الخارج ويتم الحجر لمدة 14 يوماً.

حالات تطبيق الحجر المنزلي

يتم تطبيق الحجر المنزلي في بعض الحالات منها القدوم من الخارج من الدول التي ينتشر بها المرض.

يتم الحجر المنزلي على المخالطين لإصابات الفيروس حتى يتم الاطمئنان على الحالة الصحية ويتم الحجر لمدة بين 14 و24 يوم.

يتم تطبيق الحجر المنزلي في حي بأكمله أو مدين أو قرية في حال تفشي المرض تحت إشراف الدولة.

فوائد الحجر المنزلي