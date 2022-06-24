إن جامعة الكويت تضع عدة شروط لقبول الطلبة معدلًا مكافئًا خاص بكل كلية وتخصص، حيث أن جامعة الكويت من الجامعات المتميزة بدولة الكويت، وتعد واحدة من المؤسسات الكويتية الحكومية التي تتبع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي العاملة تحت إشراف مجلس الجامعة، والذي يرأسه وزير التربية وزير التعليم العالي، وفيما يلي نوضح لكم المعدل المكافئ بجامعة الكويت، كما تسعى الجامعة لتقديم تعليم متميز، يسهم في إنتاج المعرفة والنهوض بها ونشرها، وكذلك تأهيل الموارد البشرية، إلى جانب دورها في تقوية وتطوير المعرفة الإنسانية ومتابعتها، وتوفر الجامعة لطلابها عدة تخصصات علمية وأدبية.

ما هو المعدل المكافئ جامعة الكويت GPA 2022

المعدل المكافئ GPA 2022 بجامعة الكويت عبارة عن النسبة المكافئة للطلاب بالكويت، الراغبين منهم في الالتحاق بجامعة الكويت، بحيث يتم حساب نسبة من شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى نسبة من نتائج الطلبة باختبار القدرات المتنوعة، وذلك تبعاً لأوزان ونسب محددة بكليات جامعة الكويت، فقد قامت جامعة الكويت بتطبيق نظام المعدل المكافئ منذ العام الجامعي 1998/1999م، إلى جانب اختبار القدرات الأكاديمية التي يجتازها طلبة المرحلة الثانوية، وهي واحدة من الاختبارات التي يلتحق بها الطلبة الراغبين في الدراسة بجامعة الكويت.

ويؤدي الطلبة اختبار القدرات الأكاديمية في مادة اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والكيمياء، والرياضيات، واللغة الفرنسيّة، إذ يستخدم ذلك الاختبار في تحديد المستوى، أو يستخدم أيضا كاختبار للقبول لحساب المعدل المكافئ، المطبق في معظم التخصصات العلمية والأدبية بجامعة الكويت، حيث يتم استخدامه مثل نظام المعدل المكافئ احتساب نتائج الطالب بالاختبار، وبنسبة محددة في معدل الثانوية العامة أو ما يعادلها.