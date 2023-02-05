ما هو تطبيق Kuwait Visa؟

أُعلن في الكويت أنه سوف يتم تدشين تطبيق هام قريبًا جدًا وهو تطبيق كويت فيزا، وذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن تطبيق Kuwait Visa والهدف من تدشينه، حيث سيحقق هذا التطبيق فوائد كبيرة للمجتمع الكويتي.

معلومات عن تطبيق Kuwait Visa

سوف يحد تطبيق كويت فيزا من التلاعب في سمات الدخول للكويت. إطلاق برنامج هوية العامل الذكية وهو ما يمكن الأسرة الكويتية من معرفة مهنة العامل ووصفه الوظيفي قبل الدخول للمنزل.



استكمالاً لقرارات لجنة “التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل” برئاسة معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح#CGCKuwait pic.twitter.com/MzqlEe2N01 — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) February 4, 2023