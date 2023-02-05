ما هو تطبيق Kuwait Visa؟

بواسطة محمود عطا الله
تطبيق كويت فيزا تطبيق كويت فيزا

أُعلن في الكويت أنه سوف يتم تدشين تطبيق هام قريبًا جدًا وهو تطبيق كويت فيزا، وذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن تطبيق Kuwait Visa والهدف من تدشينه، حيث سيحقق هذا التطبيق فوائد كبيرة للمجتمع الكويتي.

معلومات عن تطبيق Kuwait Visa

    • سوف يحد تطبيق كويت فيزا من التلاعب في سمات الدخول للكويت.
    • إطلاق برنامج هوية العامل الذكية وهو ما يمكن الأسرة الكويتية من معرفة مهنة العامل ووصفه الوظيفي قبل الدخول للمنزل.

  • يعمل على محاربة تجار الإقامات.
  • يضمن التطبيق التحقق بشكل سريع وإلكتروني قبل صعود الوافد للطائرة ودخول البلاد.
  • إدراج هوية العامل الذكية عبر تطبيق “هويتي”.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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