ما هو سبب هوشة المجلس البلدي اليوم؟

بواسطة محمود عطا الله
سبب هوشة المجلس البلدي سبب هوشة المجلس البلدي

شهدت جلسة المجلس البلدي بالكويت اليوم الإثنين هوشة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن الهوشة حدثت بين عضوين في المجلس، وتدخل عدد من الأعضاء لفضها، هذا ويتساءل الكثيرون عن أسباب هوشة المجلس البلدي اليوم، ولماذا حدثت، لأنه قلما ما تحدثت تلك المشادات داخل جلسات بلدية الكويت.

سبب هوشة المجلس البلدي اليوم في الكويت

قالت بعض المصادر، أن سبب هوشة المجلس البلدي، هو خلاف في الرأي أثناء التصويت على تطوير دور السينما في دولة الكويت، وحدثت المشادة خلال الجلسة الأخيرة من عمر المجلس الحالي، حيث تنتخب الكويت يوم 21 مايو القادم مجلس جديد لدورة جديدة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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