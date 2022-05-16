ما هو سبب هوشة المجلس البلدي اليوم؟

شهدت جلسة المجلس البلدي بالكويت اليوم الإثنين هوشة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن الهوشة حدثت بين عضوين في المجلس، وتدخل عدد من الأعضاء لفضها، هذا ويتساءل الكثيرون عن أسباب هوشة المجلس البلدي اليوم، ولماذا حدثت، لأنه قلما ما تحدثت تلك المشادات داخل جلسات بلدية الكويت.

سبب هوشة المجلس البلدي اليوم في الكويت

قالت بعض المصادر، أن سبب هوشة المجلس البلدي، هو خلاف في الرأي أثناء التصويت على تطوير دور السينما في دولة الكويت، وحدثت المشادة خلال الجلسة الأخيرة من عمر المجلس الحالي، حيث تنتخب الكويت يوم 21 مايو القادم مجلس جديد لدورة جديدة.