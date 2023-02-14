ما هو قانون الحماية الاجتماعية الجديد في سلطنة عمان؟

أحال مجلس الوزراء في سلطنة عمان، مشروع قانون الحماية الاجتماعية الجديد، إلى مجلس عُمان، ويأتي قانون الحماية الاجتماعية تأكيدًا على حرص صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق واهتمامه بالجوانب الاجتماعية، كما يأتي هذا المشروع ضمن رؤية السلطنة 2040، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير مجموعة من الخطوط العريضة وأهم أهداف هذا المشروع الهام.

معلومات عن قانون الحماية الاجتماعية الجديد في سلطنة عمان