ما هو قانون الحماية الاجتماعية الجديد في سلطنة عمان؟

أحال مجلس الوزراء في سلطنة عمان، مشروع قانون الحماية الاجتماعية الجديد، إلى مجلس عُمان، ويأتي قانون الحماية الاجتماعية تأكيدًا على حرص صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق واهتمامه بالجوانب الاجتماعية، كما يأتي هذا المشروع ضمن رؤية السلطنة 2040، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير مجموعة من الخطوط العريضة وأهم أهداف هذا المشروع الهام.
معلومات عن قانون الحماية الاجتماعية الجديد في سلطنة عمان
- قانون الحماية الاجتماعية الجديد في سلطنة عمان سوف يشمل ويقدم مجموعة أدوات وبرامج حماية اجتماعية موجهة للمواطنين والمقيمين، حيث يُقدم المشروع (منافع نقدية وبرامج تأمينية).
- سوف يوفر القانون الجديد الحماية الاجتماعية بصورة شاملة لمختلف الفئات ومراحل دورة الحياة.
- سوف يوفر الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للفرد وأيضًا للمجتمع.
- المنافع النقدية التي سوف يقدمها قانون الحماية الاجتماعية بعمان ستكون: منفعة كبار السن، منفعة الطفولة، منفعة الأيتام والأرامل، منفعة دعم دخل الأسر، منفعة ذوي الإعاقة.
- المنافع النقدية السابقة ماعدا منفعة دعم دخل الأسر لن تعتمد على البحث الاجتماعي.
- سوف يعمل القانون الجديد على تطوير ورفع كفاءة أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي الحالية وجمعها تحت مظلة واحدة.