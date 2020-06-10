ما هو مركز الدفاع الإلكتروني الذي أعلنت سلطنة عمان عن تأسيسه؟

أصدر جلالة سلطان عُمان هيثم بن طارق مرسوم يقضي بتأسيس مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه، المرسوم السلطاني صدر ظهر اليوم الأربعاء 10 يونيو 2020، وأعلنت عنه وكالة الأنباء العُمانية، وكل وسائل الإعلام بالسلطنة، وقد لاقى هذا الخبر ترحيبًا وسعادة كبيرة من جموع المواطنين، حيث تحافظ الدولة وتحمي الوطن من التهديدات الإلكترونية، والتي أصبحت من سمات العصر الحديث.

ما هو مركز الدفاع الإلكتروني بسلطنة عُمان؟

مركز الدفاع الإلكتروني الجديد بسلطنة عُمان والذي تم تأسيسه اليوم سوف يكون تابع لجهاز الأمن الداخلي، ستكون من أهداف المركز الجديد: حماية مؤسسات الدولة من الاختراق الإلكتروني، تعزيز الأمن السيبراني للسلطنة، تحقيق أمن المعلومات والحفاظ عليها، هذا ومن المرتقب أن يتصدر وسم “مركز الدفاع الإلكتروني” ترند الوسوم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.