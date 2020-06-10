Take a fresh look at your lifestyle.


ما هو مركز الدفاع الإلكتروني الذي أعلنت سلطنة عمان عن تأسيسه؟

بواسطة محمود عطا الله
مركز الدفاع الإلكتروني سلطنة عُمان مركز الدفاع الإلكتروني سلطنة عُمان

أصدر جلالة سلطان عُمان هيثم بن طارق مرسوم يقضي بتأسيس مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه، المرسوم السلطاني صدر ظهر اليوم الأربعاء 10 يونيو 2020، وأعلنت عنه وكالة الأنباء العُمانية، وكل وسائل الإعلام بالسلطنة، وقد لاقى هذا الخبر ترحيبًا وسعادة كبيرة من جموع المواطنين، حيث تحافظ الدولة وتحمي الوطن من التهديدات الإلكترونية، والتي أصبحت من سمات العصر الحديث.

ما هو مركز الدفاع الإلكتروني بسلطنة عُمان؟

مركز الدفاع الإلكتروني الجديد بسلطنة عُمان والذي تم تأسيسه اليوم سوف يكون تابع لجهاز الأمن الداخلي، ستكون من أهداف المركز الجديد: حماية مؤسسات الدولة من الاختراق الإلكتروني، تعزيز الأمن السيبراني للسلطنة، تحقيق أمن المعلومات والحفاظ عليها، هذا ومن المرتقب أن يتصدر وسم “مركز الدفاع الإلكتروني” ترند الوسوم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

رابط حجز موعد جمعية والأسواق الموازية موقع وزارة التجارة وطريقة الحجز moci.shop

أخبار العالم

نتيجة شهر شوال 2020-1441 وأول ذو القعدة السعودية بالتاريخ الهجري والميلادي

أخبار العالم

رابط تطبيق مساجد الكويت لمعرفة أسماء مساجد المناطق النموذجية التي تفتح اليوم الأربعاء…

أخبار العالم

رابط حجز موعد وزارة العدل لزيارة محكمة أو كتابات العدل أو الفروع

أخبار العالم

رابط حجز موعد صرف الأعلاف المدعومة وطريقة الحجز – مُحدث

أخبار العالم

موعد عودة محاكم الكويت للعمل من جديد 2020 – يتوجب على راغب الحضور “حجز…

أخبار العالم

من هو حمد بن سعيد بن سليمان العوفي رئيس المكتب الخاص بجلالة سلطان عُمان؟

أخبار العالم

“باركود مركز سلطان” رابط حجز موعد تسوق في الأسواق الموازية الكويت…

أخبار العالم

رابط حجز موعد “باركود سوق السمك” www.moci.shop Fish Market

أخبار العالم

رابط حملة فينا خير البحرين للدعم وشروط التسجيل bahrain.bh


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.