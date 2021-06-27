ما هو مشروع الشام الجديد بين العراق ومصر والأردن؟

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني اليوم الأحد، وعقدت بعدها القمة الثلاثية بين قادة البلدان الثلاثة، تأتي على رأس أولويات أعمال تلك القمة “مشروع الشام الجديد”، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير عدد من المعلومات الأساسية عن مشروع الشام الجديد، وبعض التفاصيل التي تخصه، وهو كما وصفه رئيس العراقي مشروع اقتصادي بطابع أوروبي.

معلومات عن مشروع الشام الجديد

مشروع الشام الجديد هو مشروع للتكامل الاقتصادي بين العراق ومصر والأردن، حيث ستقوم العراق بمد مصر والأردن بالنفط الخام بأسعار تفضيلية، حيث تقوم مصر بتكرير هذا النفط، عبر محطاتها للتصفية القائمة والتي ستدخل الخدمة قريبًا جدًا، على أن يتم مد العراق بالكهرباء، التكتل الثلاثي سوف يستفيد من القدرات البشرية المصرية الهائلة في كافة المجالات، سوف يسفر مشروع الشام الجديد أيضًا عن بناء مدن صناعية جديدة.

بداية فكرة مشروع الشام الجديد بدأت من 2014 واقترحه البنك الدولي، وكانت الفكرة في لبدية تضم أيضًا دول سوريا ولبنان وتركيا وفلسطين، بدأ التحرك لتنفيذ المشروع رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر البغدادي لكن لم تكتمل، ثم أعاد مصطفى الكاظمي المشروع للواجهة من جديد.