ما هو مشروع المكشات في الكويت ومتى يفتح 2023؟

بواسطة محمود عطا الله
مشروع المكشات الترفيهي بالكويت مشروع المكشات الترفيهي بالكويت

أعلن مركز التواصل الحكومي عن وجهة ترفيهية جديدة في دولة الكويت ستفتح أبوابها للجمهور قريبًا وتلك الوجهة الجديدة هي “مشروع المكشات”، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد افتتاح مشروع المكشات بالكويت 2023، ومكانه، وأوقات العمل، وكافة التفاصيل عنه، ويأتي هذا المشروع كثمرة للتعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية بالكويت.

معلومات عن مشروع المكشات بالكويت 2023

  • يفتح مشروع المكشات بالكويت من منتصف فبراير 2023.
  • هو وجهة ترفيهية تراثية الطاقة القصوى اليومية للزائرين هي 1500 شخص.
  • يأت هذا المشروع للترفيه وأيضًا لدعم المزارع الكويتي ودعم الأسر المنتجة والشباب المبدعين وذوي الهمم.
  • مكان المكشات الصليبخات مقابل البحر قرب المقاهي الشعبية.
  • أوقات عمل مشروع المكشات من الساعة 3 مساء حتى 11 مساء.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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