ما هو مشروع المكشات في الكويت ومتى يفتح 2023؟

أعلن مركز التواصل الحكومي عن وجهة ترفيهية جديدة في دولة الكويت ستفتح أبوابها للجمهور قريبًا وتلك الوجهة الجديدة هي “مشروع المكشات”، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد افتتاح مشروع المكشات بالكويت 2023، ومكانه، وأوقات العمل، وكافة التفاصيل عنه، ويأتي هذا المشروع كثمرة للتعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية بالكويت.
معلومات عن مشروع المكشات بالكويت 2023
- يفتح مشروع المكشات بالكويت من منتصف فبراير 2023.
- هو وجهة ترفيهية تراثية الطاقة القصوى اليومية للزائرين هي 1500 شخص.
- يأت هذا المشروع للترفيه وأيضًا لدعم المزارع الكويتي ودعم الأسر المنتجة والشباب المبدعين وذوي الهمم.
- مكان المكشات الصليبخات مقابل البحر قرب المقاهي الشعبية.
- أوقات عمل مشروع المكشات من الساعة 3 مساء حتى 11 مساء.