ما هو مصير تذاكر ونترلاند الكويت اليوم الجمعة 23 ديسمبر؟.. المدينة مغلقة بسبب الطقس وتفتح باجر

أعلنت مدينة ونترلاند الكويت الترفيهية أنه سوف يتم غلق المدينة اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 بسبب طقس اليوم، على أن تفتح المدينة أبوابها للجمهور في مواعيدها المعتادة غدًا السبت، يذكر أن ونترلاند الكويت هي أهم وأحدث مدينة ترفيهية في الدولة، وتحظى بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين.

ما هو مصير تذاكر ونترلاند الكويت اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2023؟

قالت إدارة المدينة الترفيهية، أن من يمتلك تذاكر ونترلاند الكويت اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، يستطيع استخدامها والدخول بها في أي تاريخ قادم حتى نهاية مارس 2023 القادم، هذا وتُقدم المدينة ما يقرب من 30 لعبة ركوب هي الأحدث عالميًا، إلى جانب العروض المباشرة والمتاجر للتسوق، وتضم مجموعة مميزة من المطاعم والكافيهات.

بخصوص تذاكر عرض “شياب” في ونترلاند اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، سوف يتم التحويل للتاريخ الجديد بعد الحصول على الموافقات الرسمية، ولا يوجد استعادة لمبلغ التذكرة.