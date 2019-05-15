ما هو نظام الإقامة المميزة الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي اليوم هو سؤال الجميع الآن في السعودية وكل المهتمين بالإقامة والعمل والاستثمار بالمملكة، هذا وسنقدم لكم عدد من الخطوط العريضة لهذا النظام الجديد والمميز والمبهر، وفي جلسة مجلس الوزراء السعودي والتي عقدت مساء الثلاثاء 14 مايو 2019 بقصر السلام في مدينة جدة، وبرئاسة الملك سلمان، تمت الموافقة رسميا على نظام الإقامة المميزة، وتم صدور مرسوم ملكي بذلك.

ما هو نظام الإقامة المميزة بالسعودية

نظام الإقامة المميزة بالسعودية يشبه تقريبا نظام Green Card المطبق في عدد من دول العالم، ويهدف البرنامج إلى جذب رجال الأعمال وأصحاب المهارات في كافة المجالات، حيث يقوم الأثرياء أو أصحاب المهارات بالاختيار بين نوعين من الإقامة، الأولى محددة المدة ويمكن تجديدها، والثانية إقامة دائمة مقابل رسوم مالية تدفع مرة واحدة.

يتيح نظام الإقامة الدائمة لمن يحصل عليها حرية امتلاك العقارات وتنفيذ وتملك المشاريع وممارسة الأعمال التجارية، وحرية التنقل بالمملكة، ومن ضمن الشروط ألا يقل عمر الراغب في الحصول على الإقامة المميزة عن 21 عام، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن قيمة تلك الإقامة.