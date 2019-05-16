ما هو نظام الإقامة المميزة بالسعودية الجديد بعد إقراره رسميا من خادم الحرمين الشريفين

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رسميا على نظام الإقامة المميزة بالسعودية للأجانب، وأصدر جلالة الملك مرسوم رسمي بهذا، الإعلان عن الموافقة على نظام الإقامة المميزة الجديد جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في جدة برئاسة الملك سلمان مساء يوم الثلاثاء 15 مايو 2019، وتم تأسيس مركز الإقامة المميزة والذي سيختص بكل شؤون هذا النوع من الإقامة بالسعودية، وسيتم عمل لائحة المركز خلال 90 يوم من موافقة مجلس الوزراء.

ما هو نظام الإقامة المميزة بالسعودية الجديد

يهدف هذا النظام إلى جذب رجال الأعمال والأثرياء والمستثمرين، إلى جانب أصحاب المهارات في كافة المجالات، ونظام الإقامة المميز بالسعودية، يشبة فكرة green card المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون هناك نوعين من الإقامة المميزة: الأولى لمدة عام قابلة للتجديد، الثانية تكون مفتوحة المدة، ويتم دفع رسوم كبيرة مرة واحدة للحصول عليها، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن الرسوم.

مزايا نظام الإقامة المميزة بالسعودية

الحاصل على تلك الإقامة، سيكون له الحق في تملك العقارات، وتملك مشروعات تجارية وصناعية وممارسة كل أنواع التجارة بالمملكة دون كفيل، كما ستكون له حرية التنقل بالسعودية، والسفر خارجها والعودة إليها، ومن مميزات الإقامة المميزة الإقامة مع الأسرة واستقدام العمالة، واستصدار زيارة الأقارب.