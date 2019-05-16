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ما هو نظام الإقامة المميزة بالسعودية الجديد بعد إقراره رسميا من خادم الحرمين الشريفين

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رسميا على نظام الإقامة المميزة بالسعودية للأجانب، وأصدر جلالة الملك مرسوم رسمي بهذا، الإعلان عن الموافقة على نظام الإقامة المميزة الجديد جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في جدة برئاسة الملك سلمان مساء يوم الثلاثاء 15 مايو 2019، وتم تأسيس مركز الإقامة المميزة والذي سيختص بكل شؤون هذا النوع من الإقامة بالسعودية، وسيتم عمل لائحة المركز خلال 90 يوم من موافقة مجلس الوزراء.

ما هو نظام الإقامة المميزة بالسعودية الجديد

يهدف هذا النظام إلى جذب رجال الأعمال والأثرياء والمستثمرين، إلى جانب أصحاب المهارات في كافة المجالات، ونظام الإقامة المميز بالسعودية، يشبة فكرة green card المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون هناك نوعين من الإقامة المميزة: الأولى لمدة عام قابلة للتجديد، الثانية تكون مفتوحة المدة، ويتم دفع رسوم كبيرة مرة واحدة للحصول عليها، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن الرسوم.

مزايا نظام الإقامة المميزة بالسعودية
الحاصل على تلك الإقامة، سيكون له الحق في تملك العقارات، وتملك مشروعات تجارية وصناعية وممارسة كل أنواع التجارة بالمملكة دون كفيل، كما ستكون له حرية التنقل بالسعودية، والسفر خارجها والعودة إليها، ومن مميزات الإقامة المميزة الإقامة مع الأسرة واستقدام العمالة، واستصدار زيارة الأقارب.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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