ما هي أحدث الوجهات الترفيهية للأطفال في دبي 2023؟

تعتبر مدينة نيون جالاكسي أحدث مدينة ترفيهية للأطفال في دبي 2023 حيث افتتحت دبي باركس آند ريزورتس تلك المدينة في أبريل 2023 بالتزامن مع عطلة عيد الفطر، وتعتبر دبي هي واحدة من أهم الوجهات السياحية للسائح الكويتي والسعودي والعربي عموماً، حيث تبحث الأسرة عن أماكن ترفيهية للأطفال في دبي، وخاصة الحديثة منها.

نيون جالاكسي أحدث الأماكن الترفيهية للأطفال في دبي 2023

تعتبر نيون جالاكسي جديرة بأن تكون ضمن أفضل الأماكن الترفيهية للأطفال في دبي 2023، حيث تُقدم مجموعة مبهرة من الألعاب للأطفال، توجد في المدينة منطقتين، المنطقة الأولى للأطفال ممن تجاوز طولهم 98 سم، وهي تضم مجموعة فريدة من الألعاب، مستوحاة من الفضاء ومركبات المستقبل، بالإضافة إلى إضاءات النيون الرائعة، المنطقة الثانية للأطفال ممن لم يتجاوز طولهم 98 سم وهي منطقة استكشاف وتجارب حسية وألعاب مناسبة لتلك الفئة مثل كرة الألوان.

توجد في مدينة نيون جالاكسي المغلقة للأطفال بدبي باركس آند ريزورتس منطقة داخل المدينة لاستراحة الأباء، حيث يمكنك تناول الوجبات والمشروبات المفضلة داخل المدينة، أثناء تواجد الأبناء في مناطق اللعب.