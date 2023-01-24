ما هي أسماء المدن الجديدة المُقترحة في الكويت 2023؟

وافقت بلدية الكويت على اقتراح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتسمية 11 مدينة وضاحية ومنطقة و التي جاءت بناء على قرار من مجلس الوزراء، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير قائمة أسماء المدن الجديد بالكويت 2023، وأسماء تلك المدن الحالية، موافقة بلدية الكويت، جاءت بعد دراسة هذا المشروع من قبل قطاع المشاريع ممثلا إدارة الإنشاءات بالبلدية.

أسماء المدن الجديدة المقترحة في الكويت 2023

من المرتقب أن يمر مشروع أسماء المدن الجديدة في الكويت 2023 أن يمر بعدد من الموافقات، تمهيدًا لصدور مرسوم رسمي بذلك خلال الفترة القادمة، اسم مدينة جنوب سعد العبدالله الجديد المقترح سوف يكون مدينة نواف الأحمد، اسم مدينة نواف الأحمد الجديد المقترح سوف يكون البوادي، اسم مدينة جنوب صباح الأحمد المقترح سيكون مدينة الإستقلال.

قائمة أسماء المدن الجديدة في الكويت 2023 شهدت اقتراح بتغيير اسم ضاحية جنوب القيروان إلى النوير، ضاحية شرق تيماء إلى الدانة، ضاحية غرب عبدالله المبارك إلى المجد.