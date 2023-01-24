ما هي أسماء المدن الجديدة المُقترحة في الكويت 2023؟

بواسطة محمود عطا الله
أسماء المدن الجديدة في الكويت أسماء المدن الجديدة في الكويت

وافقت بلدية الكويت على اقتراح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتسمية 11 مدينة وضاحية ومنطقة و التي جاءت بناء على قرار من مجلس الوزراء، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير قائمة أسماء المدن الجديد بالكويت 2023، وأسماء تلك المدن الحالية، موافقة بلدية الكويت، جاءت بعد دراسة هذا المشروع من قبل قطاع المشاريع ممثلا إدارة الإنشاءات بالبلدية.

أسماء المدن الجديدة المقترحة في الكويت 2023

من المرتقب أن يمر مشروع أسماء المدن الجديدة في الكويت 2023 أن يمر بعدد من الموافقات، تمهيدًا لصدور مرسوم رسمي بذلك خلال الفترة القادمة، اسم مدينة جنوب سعد العبدالله الجديد المقترح سوف يكون مدينة نواف الأحمد، اسم مدينة نواف الأحمد الجديد المقترح سوف يكون البوادي، اسم مدينة جنوب صباح الأحمد المقترح سيكون مدينة الإستقلال.

قائمة أسماء المدن الجديدة في الكويت 2023 شهدت اقتراح بتغيير اسم ضاحية جنوب القيروان إلى النوير، ضاحية شرق تيماء إلى الدانة، ضاحية غرب عبدالله المبارك إلى المجد.

أسماء المدن الجديدة المُقترحة في الكويت 2023
اسم المدينة الحالي الاسم المقترح
مدينة جنوب سعد العبدالله مدينة نواف الأحمد
مدينة جنوب صباح الأحمد مدينة الإستقلال
مدينة نواف الأحمد البوادي
ضاحية خيطان الجنوبي وخيطان الجديدة التحرير
ضاحية شمال غرب الصليبخات البوم
ضاحية شرق صباح الأحمد الخزامي
ضاحية غرب عبدالله المبارك المجد
مشروع المساكن الميسرة الليوان
ضاحية شرق تيماء الدانة
ضاحية جنوب عبدالله المبارك السور
ضاحية جنوب القيروان النوير
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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