ما هي الكلمات المكتوبة على واجهة متحف المستقبل في دبي؟

يُفتتح في مدينة دبي خلال الساعات القليلة القادمة، متحف المستقبل أحد أروع المتاحف في العالم، وهو متحف ذو تصميم معماري فريد، هذا ونستعرض معكم الجمل والعبارات والكلمات المكتوبة على متحف المستقبل من الخارج، من المرتقب أن يكون متحف المستقبل أحد أهم الوجهات السياحية في مدينة دبي، المتحف هو أجمل مبنى على وجه الكرة الأرضية، وهو وجهة عالمية فريدة للابتكار والتصميم وتكنولوجيا المستقبل.
ما هي الكلمات المكتوبة على واجهة متحف المستقبل بدبي
- العبارات والجمل والكلمات المكتوبة على متحف المستقبل بدبي مُقتبسة من مقولات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء الإماراتي.
- كلمات واجهة متحف المستقبل مكتوبة بخط الثلث العربي.
- الجملة الأولى: لن نعيش مئات السنين، ولكن يمكن أن نبدع شيئاً يستمر لمئات السنين.
- ثاني العبارات على متحف المستقبل المقتبسة من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هي: المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيلة وتصميمه وتنفيذه.. المستقبل لا ينتظر.. المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم.
- ثالث الجمل: سر تجدد الحياة وتطور الحضارة وتقدم البشرية يكمن في كلمة واحدة هي “الابتكار”.