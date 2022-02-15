ما هي الكلمات المكتوبة على واجهة متحف المستقبل في دبي؟

يُفتتح في مدينة دبي خلال الساعات القليلة القادمة، متحف المستقبل أحد أروع المتاحف في العالم، وهو متحف ذو تصميم معماري فريد، هذا ونستعرض معكم الجمل والعبارات والكلمات المكتوبة على متحف المستقبل من الخارج، من المرتقب أن يكون متحف المستقبل أحد أهم الوجهات السياحية في مدينة دبي، المتحف هو أجمل مبنى على وجه الكرة الأرضية، وهو وجهة عالمية فريدة للابتكار والتصميم وتكنولوجيا المستقبل.

ما هي الكلمات المكتوبة على واجهة متحف المستقبل بدبي