ما هي المناطق التي تتبع الدائرة الثانية في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023؟

نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء مناطق الدائرة الثانية 2023 في انتخابات مجلس الأمة الكويتي وذلك بعد الدعوة للانتخابات المقرر لها يوم السادس من يونيو 2023 القادم، وقد تم فتح باب التقدم للترشح في كل الدوائر الانتخابية بالكويت لمدة عشرة أيام بداية من يوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2023، الدائرة الثانية في انتخابات الكويت دائما ما يخوض غمار المنافسة بها مرشحون أقوياء، حيث تشهد انتخاباتها دائمًا منافسة قوية.

الدائرة الثانية الانتخابية في الكويت أمة 2023

عدد مناطق الدائرة الثانية 18 منطقة سكنية، الدائرة الثانية الانتخابية في الكويت هي خامس الداوئر من حيث أعداد الناخبين بعد الدائرة الأولى، وبحسب التقديرات الإجصائية يبلغ عدد الناخبين الذكور في الدائرة 48580 ناخبًا، عدد الناخبات الإناث 46100 ناخبة، ويبلغ إجمالي الناخبين في الدائرة الثانية 90408 ناخبًا وناخبة.

مناطق الدائرة الثانية 2023 الانتخابية بالكويت:

– الصليبخات.

– الدوحة.

– القيروان.

– غرناطة.

– الفيحاء.

– النزهة.

– القادسية.

– المنصورية.

– الشامية.

– الشويخ.

– عبدالله السالم.

– المرقاب.

– القبلية.

– مدينة جابر الأحمد.