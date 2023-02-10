ما هي تخصصات جامعة عبداللة السالم؟

تفتح جامعة عبدالله السالم الجديدة بالكويت أبوابها للطلبة بداية من سبتمبر 2023 القادم وتحديدًا مع بداية العام الدراسي 2024/2023، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير تخصصات جامعة عبدالله السالم الجديدة في الكويت، حيث اعتمدت إدارة جامعة عبدالله السالم تخصصات جديدة تدعم سوق العمل الكويتي خلال الفترة القادمة، لتكون واحدة من خطط التعليم الجامعي في الدولة إلى جانب جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
تخصصات جامعة عبدالله السالم الجديدة في الكويت
- تخصصات كلية الهندسة والطاقة في جامعة عبدالله السالم:
– هندسة أنظمة الطاقة.
– علوم وهندسة المواد.
– الهندسة الطبية واجهزة.
– هندسة المصادر الحيوية والزراعة.
– هندسة الروبوت والميكترونكس.
- تخصصات كلية الحوسبة والنظم بجامعة عبدالله السالم:
– هندسة أنظمة الحاسب.
– هندسة البرمجيات.
– هندسة الأمن السبراني.
– علوم البيانات والذكاء الصناعي.
- تخصصات كلية الأعمال المعاصرة والريادة:
– إدارة – موارد بشرية، الابتكار وريادة الأعمال.
– التسويق – التسويق الرقمي.
– تمويل – إدارة مخاطر – فينتك.
– سلسلة التوريدات اللوجستية.
– محاسبة – محاسبة ونظم المعلومات – محاسبة وتحليل.
- تابعونا مع تخصصات كلية الصحة والطب.