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ما هي تصريحات معاون وزير القوى العاملة المصرية التي دفعت الكويت لاستدعاء السفير المصري؟

بواسطة محمود عطا الله

أذاعت كل وسائل الإعلام الكويتية خبر استدعاء وزارة الخارجية الكويتية للسفير المصري في الكويت، حيث استنكرت وزارة الخارجية الكويتية تصريحات معاون وزارة القوى العاملة المصرية، حيث عبّرت الخارجية الكويتية عن رفضها واستنكارها لتلك التصريحات التي اساءت للعلاقات الأخوية بين الكويت ومصر، وقال الجارالله نائب وزير الخارجية لسفير مصر في الكويت أن الدولة سوف تتابع إجراءات مصر تجاه تلك التصريحات، وأن الكويت سوف تتحرك في ضوء تلك الإجراءات.

تصريحات معاون وزير القوى العاملة المصرية

التصريحات التي تسببت في الأزمة بين مصر والكويت كانت على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من شخص يُسمى ياسر الشربيني، يُعرف نفسه بأنه معاون وزير القوى العاملة والهحرة المصرية، والتصريحات فيها تطاول على صاحب السمو أمير الكويت، وهي تصريحات محزنة ومؤسفة، لا يليق بنا ذكرها، حيث أن شخص أمير دولة الكويت له كل تقدير وكل احترام “حقيقي” من كل مواطن مصري، وأن سموه يُذكر بالخير بين أفراد الشعب المصري، كما كانوا يذكروا الأمير الراحل صباح الأحمد “أمير الانسانية” وصاحب الابتسامة التي لن تُنسى.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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