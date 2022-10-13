ما هي خدمة أبل باي الكويت؟.. قمة التقنية والتفعيل والاستخدام في غاية السهولة

شهدت الكويت، أمس الأربعاء 12 أكتوبر 2022، التشغيل التجريبي لخدمة الدفع الجديدة Apple Pay، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير التعريف بخدمة أبل باي الكويت، التشغيل التجريبي تم في عدد من نقاط الدفع في الكويت عن طريق أشخاص لديهم خاصية الدخول عبر التطبيق، هذا وسوف يتم تطبيق تلك الخدمة في الكويت خلال الأيام القادمة، يُذكر أن خدمة أبل باي موجودة في السعودية والإمارات وقطر منذ فترة.

ما هي خدمة أبل باي الكويت؟