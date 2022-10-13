ما هي خدمة أبل باي الكويت؟.. قمة التقنية والتفعيل والاستخدام في غاية السهولة

شهدت الكويت، أمس الأربعاء 12 أكتوبر 2022، التشغيل التجريبي لخدمة الدفع الجديدة Apple Pay، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير التعريف بخدمة أبل باي الكويت، التشغيل التجريبي تم في عدد من نقاط الدفع في الكويت عن طريق أشخاص لديهم خاصية الدخول عبر التطبيق، هذا وسوف يتم تطبيق تلك الخدمة في الكويت خلال الأيام القادمة، يُذكر أن خدمة أبل باي موجودة في السعودية والإمارات وقطر منذ فترة.
ما هي خدمة أبل باي الكويت؟
- خدمة Apple Pay تمكنك من الدفع عن طريق هاتفك الآيفون أو عبر ساعات أبل أو غيرها من أجهزة أبل.
- بعد تفعيل خدمة أبل باي الكويت على هاتفك لن تلمس أي أجهزة دفع ولن تكون في حاجة لإعطاء بطاقتك الائتمانية للبائع.
- توفر أجهزة أبل تطبيق عبارة عن محفظة، تضع فيه كل أرقام بطاقاتك الائتمانية ومن عدة بنوك.
- الأمان في خدمة أبل باي الكويت في قمتها، حيث تحقق قمة الخصوصية والحماية لصاحب البطاقة، وطريقة الدفع تلك معمول بها في الولايات المتحدة منذ أكثر من 9 سنوات بجودة وأمان 100%.
- هل الدفع عن طريق أبل باي يتطلب توفر إنترنت؟ لا.. الدفع بتلك الطريقة يتم بدون إنترنت.