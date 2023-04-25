ما هي دائرة سعد العبدالله في انتخابات مجلس الأمة 2023؟

بواسطة محمود عطا الله
دائرة سعد العبدالله في انتخابات مجلس الأمة دائرة سعد العبدالله في انتخابات مجلس الأمة

تعتبر مدينة سعد العبدالله واحدة من أكبر المناطق في الكويت من حيث الكثافة السكانية، وهي من ضمن المناطق التي لها ثقل وأهمية في الانتخابات، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير رقم دائرة منطقة سعد العبدالله في انتخابات مجلس الأمة 2023 القادمة، وتقع مدينة سعد العبدالله جنوب محافظة الجهراء.

دائرة سعد العبدالله في انتخابات مجلس الأمة 2023

وزع قانون الانتخابات مناطق الكويت على خمس دوائر ودائرة منطقة سعد العبدالله هي الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة، تلك الدائرة التي تشهد دائمًا منافسة قوية بين المرشحين، يزيد عدد الناخبين في دائرة سعد العبدالله المسجلين في قاعدة الانتخابات عن 30 ألف ناخب وناخبة.

مناطق الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة هي: منطقة سعد العبدالله، اشبيلية، الرحاب، الفروانية، الجهراء، العمرية، الرابية، الرقعي، الأندلس، صباح الناصر، الفردوس، جليب الشيوخ، الشدادية، صيهد العوازم، الصليبية، عبدالله المبارك.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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