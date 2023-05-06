ما هي مناطق الدائرة الثالثة 2023 في انتخابات مجلس الأمة الكويتي؟

المناطق التي تتبع الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس الأمة 2023 هي مجموعة من المدن والمناطق السكنية الكبيرة والتي تضم أعدادًا كبيرة من الناخبين، نصيب الدائرة الثالثة في امة 2023 هي 10 مقاعد، أي يفوز 10 مرشحين في تلك الانتخابات القادمة عن تلك الدائرة، وسوف تُقام انتاخبات الكويت المرتقبة القادمة يوم السادس من شهر يونيو 2023.

الدائرة الثالثة انتخابات مجلس الأمة 2023

عدد المناطق التي تتبع الدائرة الثالثة 2023 في انتخابات مجلس الأمة هي 15 منطقة سكنية، إجمالي عدد الناخبين في الدائرة الثالثة هو 138164 ناخبًا وناخبة، عدد الناخبين الذكور 66400 ناخبًا، عدد الناخبات الإناث 71820 ناخبة.

مناطق الدائرة الثالثة 2023:

– منطقة الجابرية وهي تتبع الدائرة الثالثة في الانتخابات الكويتية وهي أكبر صناديق تلك الدائرة.

– منطقة الروضة تتبع الدائرة الثالثة وهي ثاني اكبر الصناديق في الدائرة.

– كيفان.

– السرة.

– العديلية.

– منطقة قرطبة.

– الخالدية.

– اليرموك.

– أبرق خيطان.

– خيطان الجديدة.

– حطين.

– السلام.

-الشهداء.

– الزهراء.

– الصديق.

– جنوب السرة.