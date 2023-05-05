ما هي مناطق الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2023؟

حُدد موعد انتخابات مجلس الأمة 2023 الكويتي ليكون يوم السادس من يونيو القادم، لاختيار خمسين عضوًا يمثلون الشعب الكويتي في البرلمان، وتُقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمس دوائر، يفوز في كل دائرة انتخابية عشر أعضاء، وسوف تشهد الانتخابات القادمة منافسة قوية بين المرشحين.

الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2023

يبلغ عدد مناطق الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2023 الكويتي 21 منطقة، والدائرة 4 في الكويت هي ثاني أكبر دائرة انتخابية من حيث أعداد الناخبين بعد الدائرة الخامسة، وتضم عدد من المدن الهامة والكبيرة في الكويت، مجموع الناخبين في الدائرة الرابعة 208671 ناخب وناخبة.

مناطق الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2023:

– الفردوس.

– الفروانية.

– الرقعي.

– العمرية.

– الرابية.

– ضاحية صباح الناصر.

– الأندلس.

– جليب الشيوخ.

– الشدادية.

– صيهد العوازم.

– العضيلية.

– الرحاب.

– العارضية.

– إشبيلية.

– ضاحية عبدالله المبارك.

– الصليبية والمساكن الحكومية.

– مدينة سعد العبدالله.

– الجهراء.

– مناطق البر الممتدة شمالا وغربا وجنوبًا وحدود الكويت مع العراق والسعودية.