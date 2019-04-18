موعد الدفعة الثانية من برنامج سند محمد بن سلمان في مبادرة سند زواج .. رابط وخطوات التسجيل

مبادرة سند زواج ، أحد مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان الموجهة لمساندة حديثي الزواج ، وقد بدأ قبل أيام صرف عطاءات تصل إلى 100 مليون ريال سعودي لمستحقي الدفعة الأولى من المستفيدين من مبادرة سند زواج والذين فاق عددهم 4200 مستفيد ، وكان برنامج سند محمد بن سلمان أكد على أن أي حساب تجاوزت مدة التسجيل عليه 72 ساعة دون تفعيل، يمكن إعادة التسجيل عبر موقع سند محمد بن سلمان .

ويأتي توضيح برنامج سند محمد بن سلمان بعد أن تم التحقق من طلبات المتقدمين وانطباق الشروط عليهم، بعد اتباعهم دورة الوعي المالي، ويجري التحقق من الطلبات بشكل مستمر ودوري بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وأشار البرنامج إلى أن من لم تنطبق عليهم الشروط يمكن التقديم مرة أخرى، بعد تحديث بياناتهم الشخصية بحيث تتطابق مع الشروط المطلوبة للتقديم.

رابط التقديم في مبادرة سند زواج وخطوات التسجيل

بعد أن تم صرف الدفعة الأولى من العطاء للمستفيدين من مبادرة سند زواج، كثرت التساؤلات والاستفسار عن كيفية التسجيل للاستفادة من المبادرة، وكان برنامج سند محمد بن سلمان قد اوضح في وقت سابق في تغريدة على الحساب الرسمي للبرنامج على موقع “تويتر” خطوات التسجيل عبر رابط موقع سند محمد بن سلمان

أما خطوات التسجيل فتتمثل في التالي :

– دخول الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان

– اختيار مبادرة سند الزواج ، من أيقونة مبادرات البرنامج .

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إدخال البيانات بعد إنشاء حساب.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط التقديم في مبادرة سند زواج

تخضع آلية اختيار المستحقين لعدة معايير وشروط التي تقوم على تحقيق الهدف من المبادرة في مساندة الفئة المستهدفة وهذه الشروط كما يلي :

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

تحديث موعد صرف الدفعة الثانية من عطاء سند محمد بن سلمان بمبادرة سند زواج

بعد أن تم إيداع الدفعة الأولى للمستحقين في مبادرة سند الزواج مطلع الشهر الجاري، يترقب آلاف المواطنين موعد صرف الدفعة الثانية، وفي هذا الصدد أوضح برنامج سند محمد بن سلمان ان الدفعة الثانية في مرحلة التحقق من صحة الحساب البنكي، وبالتالي سوف يتم الإيداع للدفعة الثانية فور الانتهاء من عملية التحقق.

ويجدر الذكر أن الدفعة الاولى بلغت نحو 100 مليون ريال سعودي، وبلغ عدد المستحقين اكثر من 4200 مستفيد، وذلك بعد أن اكتملت عملية التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط، وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي، ويجدر الغشارة إلى أن التسجيل والتقديم على مبادرة سند الزواج مستمرة حتى الآن .

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