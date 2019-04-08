مبادرة ” سند للزواج” المقدمة من برنامج سند محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تخفيف أعباء الزواج عن المتزوجين حديثا، وهي مبادرة اجتماعية لا تهدف إلى أي ربح، ولكن لمبادرة سند للزواج شروط يجب توافرها في المتزوجين حديثا للتقديم عليها، وسنذكر لكم الآن شروط التسجيل في مبادرة سند للزواج، وخطوات التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني تفصيليا.

شروط مبادرة سند للزواج

حرصا من برنامج سند محمد بن سليمان على مساعدة الفئات المستحقة والمستهدفة، فتم وضع شروط معينة يجب توافرها وهي على النحو التالي:

أن تكون جنسية الزوج والزوجة سعودية.

لم يسبق للزوج الزواج قبل ذلك.

عمر الزواج ما بين (21_40) سنة، وعمر الزوجة ما بين (18_40) سنة.

أن يكون المتقدم حاصل على الأقل على الشهادة الثانوية.

أن لا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة.

الدخل الشهري لا يتجاوز عن 4000 ريال.

المهر المقدم للزوجة لا يزيد عن 50 ألف ريال.

تحقيق درجة لا تقل عن 60% في الدورة الوعي المالي وإتمامها.

الأولوية ستكون للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء شهداء الواجب.

كيفية التسجيل في مبادرة سند للزواج

في البداية قم بزيارة موقع سند محمد بن سليمان من هنا. وبعدها يتم اختيار صفحة مبادرة سند للزواج. التأكد من توافر الشروط السابق ذكرها في من يتقدم. ثم انتظر رسالة اعتماد الطلب. ثم قم بعد ذلك بالإقرار بصحة البيانات المقدمة. قم بكتابة البيانات الخاصة بك. عليك اجتياز دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60 %.

الأولوية كما ذكرنا سابقا، ستكون لأبناء الشهداء والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم القبول أو الاعتذار حسب مطابقة الشروط المعروضة، لذلك يمكنك التقديم الآن في مبادرة سند للزواج، وذلك في حالة توافر الشروط السابق ذكرها.

كيفية التسجيل في مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج وشروطها