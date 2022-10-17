مباراة العراق وأستراليا للشباب.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا تحت 20

يشهد ملعب نادي النصر بالكويت مباراة هامة بين المنتخبين العراقي والأسترالي للشباب اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 في الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق وأستراليا للشباب، ونُقدم موعد لعبة منتخب العراق تحت 20 سنة اليوم الثلاثاء بتوقيت ألمانيا والسويد وفنلندا وهولندا، بتوقيت عاصمة إنجلترا لندن (جرينتش)، بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وأستراليا للشباب

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق وأستراليا للشباب مباشرة هي القناة العراقية الرياضية، كما تنقل بث لعبة العراق اليوم قناة الكويت الرياضية، مباراة اليوم على قمة ترتيب المجموعة، الفائز سوف يحصل على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 تحت 20 سنة، في حين يدخل صاحب المركز الثاني المنافسة على بطاقة من خمس بطاقات لأفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني على مستوى المجموعات العشر.

موعد مباراة العراق وأستراليا للشباب

منتخب Iraq U20 لديه ست نقاط من فوزين على الهند بنتيجة 4-2 ثم على الكويت بنتيجة 2-0، منتخب Australia U20 لديه ست نقاط هو الآخر من فوزين على الكويت ثم الهند بنفس النتيجة 4-1، موعد لعبة العراق وأستراليا للشباب اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 4.30 مساء بتوقيت العراق.

الساعة 5.30 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 3.30 عصرا بتوقيت ألمانيا والسويد وفنلندا وهولندا.

الساعة 2.30 عصرا بتوقيت لندن عاصمة إنجلترا – جرينتش.

الساعة 9.30 صباحا بتوقيت نيويورك أمريكا وبتوقيت تورنتو كندا.

الساعة 12.30 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.