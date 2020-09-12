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مباراة الهلال القادمة في قطر ضد باختاكور.. متى بتوقيت السعودية؟

بواسطة محمود عطا الله
مباراة الهلال وباختاكور مباراة الهلال وباختاكور

وصلت بعثة الهلال السعودي إلى الدوحة عاصمة قطر لاستكمال بطولة دوري أبطال آسيا 2020 المجموعة الثانية، حيث حطت طائرة الهلال الرحال في مطار الدوحة مساء الجمعة، بينما تُقام مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي مساء يوم الإثنين 14 سبتمبر 2020 على ملعب الجنوب بالوكرة، وقد سافرت بعثة الهلال إلى قطر وهي منتشية بالفوز ببطولة الدوري السعودي، مما يُزيد قوة الفريق في مشوار الدفاع عن اللقب الآسيوي.

هذا ويخوض الهلال السعودي أول تدريب له في قطر اليوم السبت، بكامل النجوم وتحت قيادة المدير الفني الروماني المتألق رازفان لوشيسكو، هذا ويُعقد المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي في قطر عند الساعة الثالثة عصر الأحد، حيث يتحدث رازفان عن أخر استعدادات الهلال للمباراة.

موعد مباراة الهلال وباختاكور في قطر بتوقيت السعودية

تضم مجموعة الهلال في آسيا 2020 أندية باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي وشاهر خودرو الإيراني، بعد جولتين من مباريات تلك المجموعة، يتقاسم الهلال صدارة المجموعة مع باختاكور وكل فريق له 6 نقاط، بينما أهلي دبي وخودرو بلا رصيد من النقاط.
ترتيب مجموعة الهلال آسيا 2020
موعد مباراة الهلال وباختاكور بتوقيت السعودية عند الساعة السادسة مساء وهو نفس توقيت قطر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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