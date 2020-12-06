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مبارك زيد المطيري عضو مجلس الأمة 2020

بواسطة محمود عطا الله
مبارك زيد المطيري ويكيبيديا klma.org

فاز مبارك زيد العرو المطيري في انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي رسميًا وذلك عن الدائرة الثالث في الانتخابات التي تمت في الخامس من ديسمبر 2020، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير كل المعلومات عن مبارك زيد المطيري والمناصب التي يشغلها والشهادات العلمية التي حصل عليها، يذكر أن مبارك زيد المطيري كان قد حصل على المركز السابع في تلك الانتخابات بعدما حصل على 2982 صوتًا، تابعوا التفاصيل مع الموضوع الأصلي على موقع كلمة دوت أورج.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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