مبارك زيد المطيري عضو مجلس الأمة 2020

فاز مبارك زيد العرو المطيري في انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي رسميًا وذلك عن الدائرة الثالث في الانتخابات التي تمت في الخامس من ديسمبر 2020، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير كل المعلومات عن مبارك زيد المطيري والمناصب التي يشغلها والشهادات العلمية التي حصل عليها، يذكر أن مبارك زيد المطيري كان قد حصل على المركز السابع في تلك الانتخابات بعدما حصل على 2982 صوتًا، تابعوا التفاصيل مع الموضوع الأصلي على موقع كلمة دوت أورج.