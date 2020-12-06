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مبارك عبدالله العجمي عضو مجلس الأمة 2020

بواسطة محمود عطا الله
مبارك عبدالله العجمي ويكيبيديا klma.org

أعلنت اللجنة المشرفة عن انتخابات الكويت 2020 عن أسماء الفائزين رسميًا، وقد نجح مبارك عبدالله فهاد العجمي في الفوز بعضوية مجلس الأمة 2020 عن الدائرة الخامسة القوية، ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من أهم المعلومات عن مبارك عبدالله العجمي، والمناصب التي تولاها، والشهادات العلمية التي حصل عليها، يذكر أن مبارك عبدالله العجمي قد دخل مجلس الامة بعد حصوله على المركز الثالث في الدائرة الخامسة بعدد أصوات 6801 صوتًا، تابعوا المقال الأصلي على موقع كلمة دوت أورج.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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