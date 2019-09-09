“مبروك للنجاحين”رابط موقع منظومة نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2019 من خلال موقع وزارة التعليم للحكومة المؤقتة

أصبح جميع طلاب وطالبات ليبيا في الوقت الحالي يبحثون عن أسهل طريقة للحصوا على نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك لأن المرحلة الاعدادية من أهم المراحل التي تترتب عليها مستقبل الطلاب، ومنذ صباح اليوم يتحرك محرك البحث جوجل حول الاستعلام عن رابط النتيجة .







ومن خلال حرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” سوف نوافيكم بالتغطية الشاملة لآخبار النتيجة، وكذلك رابط النتيجة؛ تسيهلاً على طلابنا الأعزاء.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2019، وذلك من خلال ربك الجلوس في محافظات دولة ليبيا والتي من ضمنها ” بني غازي، مصراته، وادي الحياة، الجبل الأخضر، الواحات، طرابلس، الجفرة، طبرق، الزاوية البيضاء، وقد ظهرت خلال موقع وزارة التربية والتعليم ليبيا موقع منظومة الامتحانات.







حيث أكدت مصادر مسئوولة أنه تمت عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة في غضون أسابيع ليتم استخراج النتيجة في موعدها المحدد ويحصل جميع الطلاب على حقوقهم، لاستكمال الإجراءات المطلوبة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

جديراً بالذكر أنه قامت وزارة التربية والتعليم الليبية، باعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 ليبيا بنسبة نجاح 59.1%.







ومن خلال السطور القادمة سوف تستطيعون الحصول على نتيجة الإعدادية في ليبيا 2019 عن طريق موقع منظومة الامتحانات.

نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا







الدخول على الرابط التالي

تحديد الشهادة المراد معرفة نتائجها.

كتابة رقم جلوس الطالب.

عرض النتيجة.

والجدير بالذكر أنه تم تأجيل العام الدراسي الجديد إلى شهر نوفمبر 2019، وذلك طبقاً للخطة الزمنية التي أعلنت من الوزارة.