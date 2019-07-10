“متابعة اسبوعية” نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 لمعرفة البطاقات الفائزة في سوريا syria-lottery.com من سعيد الحظ القادم

تتابعون تفاصيل نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 ورابط معرفة البطاقات الفائزة، حيث يترقب العديد من المواطنين والمواطنات في سوريا إعلان البطاقات الرابحة في اليانصيب الاسبوعية في سوريا، ومن المقرر الإعلان عن الفائز يوم الثلاثاء مساءً من كل اسبوع، حيث يحرص معرض دمشق الدولي كل عام على تقديم عرض مهرجان سحب “يا نصيب” والآن نتائع معكم المزيد حول السحب ورابط الاستعلام وموعد الإعلان عن الفائزين اسبوعيا فتابعونا.

تتجمع العائلة السورية اسبوعيا كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت دمشق لمتابعة قرعة يانصيب معرض دمشق الدولي، وذلك لمعرفة اسماء الرابحين في اليانصيب، ويتم مشاهدة القرعة عبر البث المباشر علي القنوات السورية الحاصلة علي حقوق بث القرعة علي شاشاتها.

يانصيب معرض دمشق الدولي 2019

تقوم القنوات الدرامسة في التلفزيون السوري بعرض قرعة يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 علي شاشاتها مجانا للمشاهدين من كافة الأعمار، ويترقب المشاهدون معرفة الأرقام الرابحة أملا في أن يكونوا سعداء الحظ في الربح في اليانصيب.

نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019

فور الإعلان عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 وأسماء الرابحين والطباقات الرابحة يتم تحديد موعد استلام الجوائز، حيث يتم صرف بطاقات مالية للرابحين اصحاب البطاقات والارقام الفائزة، ويتم الإعلان عن نتائج يوم الثلاثاء من كل اسبوع، لذا يزداد البحث عن نتائج المعرض الدولي من يوم الإثنين من كل اسبوع.

البطاقات الرابحة في اليانصيب

يمكنكم معرفة ارقام البطاقات الرابحة في اليانصيب حسب رقم البطاقة عبر الدخول علي الموقع الرسمي ليانصيب معرض دمشق الدولي لمعرفة نتائج اليانصيب الحالية، نتائج دوري الرابع والعشرون رقم 26، ترقب الاسبوع القادم سحب يانصيب رقم 27 اصدار الدوري الرابع والعشرون في سوريا يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 يوليو 2019.