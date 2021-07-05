متحور أبسيلون الجديد لكورونا يرعب العالم يقاوم اللقاحات و50% من المتوفين أخذوا الجرعتين

بدأ متحور أبسيلون الجديد لفيروس كورونا يرعب العالم، وهذا التحور الجديد يختلف تماماً عن المتحورات السابقة والتي كان أبرزها متحور دلتا ومتحور دلتا بلص، حيث أن الخصائص الجديد للمتحور الجديد لفيروس كورونا تجعله بالفعل مصدر قلق.

متحور أبسيلون الجديد لكورونا يرعب العالم

ومن خصائص أبسيلون ما يلي:

يحتوي على خصائص تدمر جهاز المناعة بشكل سريع.

مقاوم للأجسام المضادة التي يفرزها الجسم وبقدرة عالية.

كما أنه يقاوم الأجسام المضادة التي تقوم اللقاحات بإنتاجها في الجسم.

كما أن إصابة أي شخص بالمتحور الجديد وشفاؤه لا تعني حصوله على الحماية بعد ذلك.

سريع الإنتشار بشكل كبير.

حيث أن متحور أبسيلون الجديد لفيروس كورونا له قدرة عالية على الهرووب والمراوغة من الأجسام المضادة، وظهر هذا التحور في أمريكا للمرة الأولى في مايو 2020، ولكنه عاد بعد أن تطورت سلالاته لينتشر بشكل سريع في 34 دولة.

كما أن متحور كورونا الجديد يصيب الخلايا التي يتم استهدافها عن طريق بروتين السكري، ووفق تقارير رسمية فإن 50% من المتوفين بكورونا في بريطانيا حصلوا على جرعتين من اللقاحات.

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