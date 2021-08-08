متطلبات بطاقة تموين أعلاف قطر 2021 ورابط التقديم

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر عن فصل بطاقة المواد التموينية عن الأعلاف، جاء ذلك من خلال بيان رسمي صدر عن الوزارة منذ قليل، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير متطلبات إصدار بطاقة تموين أعلاف في قطر، ورابط موقع التقديم على بطاقة الأعلاف، أو أماكن ومكاتب إصدار تلك البطاقة من خلال ذهاب صاحب المعاملة شخصيًا.
متطلبات بطاقة تموين أعلاف قطر 2021
- قالت وزارة التجارة والصناعة القطرية أنه عند تقديم طلب إصدار بطاقة تموين علف يجب إرفاق شهادة حيازة ثروة حيوانية.
- صورة من البطاقة الشخصية.
- دفع الرسوم.
- رابط إصدار بطاقة أاعلاف قطر هو: moci.gov.qa
- يمكن إصدار تلك البطاقة أيضًا عن طريق زيارة إحدى مكاتب إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي وأماكنها هي: مدينة لوسيل، والخور، والشمال، والشيحانية، والمنطقة الصناعية، وأم صلال.