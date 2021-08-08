متطلبات بطاقة تموين أعلاف قطر 2021 ورابط التقديم

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر عن فصل بطاقة المواد التموينية عن الأعلاف، جاء ذلك من خلال بيان رسمي صدر عن الوزارة منذ قليل، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير متطلبات إصدار بطاقة تموين أعلاف في قطر، ورابط موقع التقديم على بطاقة الأعلاف، أو أماكن ومكاتب إصدار تلك البطاقة من خلال ذهاب صاحب المعاملة شخصيًا.

متطلبات بطاقة تموين أعلاف قطر 2021