متى أول أيام شهر جمادى الثاني 1443/2022؟

بواسطة محمود عطا الله
أول جمادى الثاني 1443 أول جمادى الثاني 1443

مع بداية شهر جُمادى الأخرة نكون قد اقتربنا كثيرا من شهر رمضان الفضيل وهو الشهر المرتقب من الجميع في العالم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نتيجة استطلاع الرؤية الشرعية لهلال أول شهر جمادى الثاني 2022-1443 في السعودية والكويت وقطر والإمارات، هذا الشهر الفضيل، وهو الشهر السادس من شهور السنة الهجرية، والذي يسبق شهر رجب.

موعد أول جمادى الثانية 1443/2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات

أرسلت كل الجهات المسؤولة عن تحديد بدايات الشهور الهجرية بعثات رسمية في كل المناطق، لتحري واستطلاع هلال جمادى الثاني، حيث يتم تحري الهلال مساء اليوم الأحد 29 جمادى الأولى الموافق 2 يناير 2022، نتيجة استطلاع الهلال هي:
– بصورة كبيرة أن يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 هو أول جمادى الثاني في السعودية والكويت والإمارات وقطر.
– مصر تعلن رسميا أن الثلاثاء 4 يناير هو أول جمادى الآخرة 1443.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات 2022 منصة متى

أخبار العالم

متى تُقام صلاة الجمعة في الكويت اليوم 2021/12/31.. تعرف على شروط دخول المساجد…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.