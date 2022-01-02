متى أول أيام شهر جمادى الثاني 1443/2022؟

مع بداية شهر جُمادى الأخرة نكون قد اقتربنا كثيرا من شهر رمضان الفضيل وهو الشهر المرتقب من الجميع في العالم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نتيجة استطلاع الرؤية الشرعية لهلال أول شهر جمادى الثاني 2022-1443 في السعودية والكويت وقطر والإمارات، هذا الشهر الفضيل، وهو الشهر السادس من شهور السنة الهجرية، والذي يسبق شهر رجب.

موعد أول جمادى الثانية 1443/2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات

أرسلت كل الجهات المسؤولة عن تحديد بدايات الشهور الهجرية بعثات رسمية في كل المناطق، لتحري واستطلاع هلال جمادى الثاني، حيث يتم تحري الهلال مساء اليوم الأحد 29 جمادى الأولى الموافق 2 يناير 2022، نتيجة استطلاع الهلال هي:

– بصورة كبيرة أن يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 هو أول جمادى الثاني في السعودية والكويت والإمارات وقطر.

– مصر تعلن رسميا أن الثلاثاء 4 يناير هو أول جمادى الآخرة 1443.