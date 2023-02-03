متى أول أيام شهر رمضان 1444؟

نستعرض من خلال هذا التقرير موعد 1 رمضان 1444 بالتاريخ الميلادي فلكيًا في الكويت والسعودية وقطر والإمارات وعدد من الدول العربية، حيث تترقب كل جموع المسلمين حول العالم حاليًا أول أيام شهر الصيام المرتقب والذي يوافق ميلاديًا سنة 2023، وشهر رمضان هو تاسع شهور السنة الهجرية، ويترقبه الجميع من العام للآخر.

موعد أول رمضان 1444 فلكيًا

كل الحسابات الفلكية الدقيقة أكدت أن موعد أول رمضان 1444 في الكويت والسعودية وقطر والإمارات سوف يوافق بالتاريخ الميلادي يوم الخميس 23 مارس 2023، وأن عدد أيام شهر شعبان 1444 فلكيًا 30 يومًا وآخر أيامه هو يوم الأربعاء 22 مارس 2023، عدد أيام شهر رمضان 1444 فلكيًا سوف يكون 29 يومًا وآخر ايامه ميلاديًا يوم الخميس 20 أبريل 2023.

موعد استطلاع هلال 1 رمضان 1444

على الرغم من التقدم العلمي الكبير في علم الفلك، إلا أن الدول العربية تعتمد في تحديد بداية الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية وتحري الأهلة عبر بعثات شرعية، تاريخ استطلاع هلال رمضان 1444 في الكويت والسعودية وقطر والإمارات سيكون مساء يوم الثلاثاء 21 مارس 2023.