متى أول أيام شهر رمضان 2022-1443 في الكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
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يوم 1 رمضان 2022 في الكويت هو الموعد المرتقب من الجميع في الدولة، حيث يستعد الجميع حاليًا لهذا الشهر للفوز بنفحة من نفحاته الربانية العظيمة، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير موعد اول أيام شهر رمضان 2022-1443 في دولة الكويت فلكيًا، طبقًا للتقديرات الفلكية، وطبقًا لتقويم العجيري، شهر رمضان الفضيل هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية، وهو شهر الخير اوليمن والبركات.

متى أول أيام شهر رمضان 2022 في الكويت فلكيًا؟

تؤكد الحسابات الفلكية، أن شهر شعبان 1443 لن يكون كامل العدة وسوف ينتهي عن 29 يومًا، وسوف يكون موعد آخر أيام شهر شعبان هو يوم الجمعة الموافق بالتاريخ الميلادي 1 إبريل 2022 وهو يوم استطلاع هلال رمضان 2022 في الكويت ومعظم الدول العربية، وعليه يكون موعد أول أيام شهر رمضان 2022 في الكويت طبقًا للتقديرات الفلكية وتقويم العجيري يوم السبت 2 أبريل 2022، كل عام وأنتم بخير

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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