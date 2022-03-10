متى أول أيام شهر رمضان 2022-1443 في الكويت؟

يوم 1 رمضان 2022 في الكويت هو الموعد المرتقب من الجميع في الدولة، حيث يستعد الجميع حاليًا لهذا الشهر للفوز بنفحة من نفحاته الربانية العظيمة، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير موعد اول أيام شهر رمضان 2022-1443 في دولة الكويت فلكيًا، طبقًا للتقديرات الفلكية، وطبقًا لتقويم العجيري، شهر رمضان الفضيل هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية، وهو شهر الخير اوليمن والبركات.

متى أول أيام شهر رمضان 2022 في الكويت فلكيًا؟

تؤكد الحسابات الفلكية، أن شهر شعبان 1443 لن يكون كامل العدة وسوف ينتهي عن 29 يومًا، وسوف يكون موعد آخر أيام شهر شعبان هو يوم الجمعة الموافق بالتاريخ الميلادي 1 إبريل 2022 وهو يوم استطلاع هلال رمضان 2022 في الكويت ومعظم الدول العربية، وعليه يكون موعد أول أيام شهر رمضان 2022 في الكويت طبقًا للتقديرات الفلكية وتقويم العجيري يوم السبت 2 أبريل 2022، كل عام وأنتم بخير