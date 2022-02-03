متى أول أيام شهر شعبان 2022-1443؟

بواسطة محمود عطا الله
أول أيام شهر شعبان 2022

شهر شعبان هو واحد من الأشهر الكريمة في السنة الهجرية وفيه واحدة من الليالي العظيمة والمباركة وهي ليلة النصف من شعبان، ونُقدم من خلال هذا التقرير موعد اول أيام شهر شعبان في السعودية والكويت وقطر والإمارات، حيث يترقب الجميع يوم 1 شعبان 1443 حيث ببداية هذا الشهر، نكون قد اقتربنا جدًا من بداية الشهر المنتظر وهو شهر رمضان الفضيل والمبارك.

1 موعد أول أيام شهر شعبان 2022-1443
2 عدد أيام شعبان وموعد أول رمضان 2022

موعد أول أيام شهر شعبان 2022-1443

بدأ شهر رجب 1443 يوم الأربعاء 2 فبراير 2022 رسميًا، وتؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة أن عدد أيام شهر رجب لهذا العام سوف تكون 30 يومًا (كامل العدة)، وسوف ينتهي هذا الشهر الكريم بنهاية يوم الخميس 3 مارس، ليكون موعد أول أيام شعبان 2022 فلكيا في السعودية والكويت وقطر والإمارات هو يوم الجمعة 4 مارس 2022.

عدد أيام شعبان وموعد أول رمضان 2022

تقول الحسابات الفلكية الدقيقة أن شهر شعبان سوف يكون هذا العام غير كامل العدة (29 يومًا)، وسوف ينتهي بنهاية يوم الخميس 1 أبريل، ليكون موعد أول رمضان فلكيا في السعودية والكويت وقطر والإمارات هو يوم الجمعة 2 أبريل 2022.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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