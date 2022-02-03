متى أول أيام شهر شعبان 2022-1443؟

شهر شعبان هو واحد من الأشهر الكريمة في السنة الهجرية وفيه واحدة من الليالي العظيمة والمباركة وهي ليلة النصف من شعبان، ونُقدم من خلال هذا التقرير موعد اول أيام شهر شعبان في السعودية والكويت وقطر والإمارات، حيث يترقب الجميع يوم 1 شعبان 1443 حيث ببداية هذا الشهر، نكون قد اقتربنا جدًا من بداية الشهر المنتظر وهو شهر رمضان الفضيل والمبارك.

موعد أول أيام شهر شعبان 2022-1443

بدأ شهر رجب 1443 يوم الأربعاء 2 فبراير 2022 رسميًا، وتؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة أن عدد أيام شهر رجب لهذا العام سوف تكون 30 يومًا (كامل العدة)، وسوف ينتهي هذا الشهر الكريم بنهاية يوم الخميس 3 مارس، ليكون موعد أول أيام شعبان 2022 فلكيا في السعودية والكويت وقطر والإمارات هو يوم الجمعة 4 مارس 2022.

عدد أيام شعبان وموعد أول رمضان 2022

تقول الحسابات الفلكية الدقيقة أن شهر شعبان سوف يكون هذا العام غير كامل العدة (29 يومًا)، وسوف ينتهي بنهاية يوم الخميس 1 أبريل، ليكون موعد أول رمضان فلكيا في السعودية والكويت وقطر والإمارات هو يوم الجمعة 2 أبريل 2022.