متى أول رجب 1443/2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات؟

شهر رجب من الشهور الكريمة وهو أحد الأشهر الحرم، ترتيب شهر رجب بين شهور السنة الهجرية هو السابع، وبعده يأتي شعبان ثم رمضان، نستعرض من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر رجب 1443/2022 فلكيا في السعودية والكويت وقطر والإمارات، وذلك بعد دخولنا في شهر جُمّادى الآخرة، ومع بداية شهر رجب الكريم نكون قد اقتربنا من شهر رمضان الفضيل، اللهم بلغنا رمضان.

موعد أول أيام شهر رجب 1443/2022 فلكيا

رؤية هلال رجب 1443 سوف تكون يوم 29 جُمادى الآخرة الموافق الثلاثاء 1 فبراير 2022، وتقول الحسابات الفلكية الدقيقة، ان شهر جمادى الآخرة سوف يكون هذا العام غير كامل العدة وينتهي عن 29 يومًا، وعليه يكون أول أيام شهر رجب 1443-2022 فلكيا في السعودية والكويت وقطر والإمارات هو يوم الأربعاء 2 فبراير 2022، وتؤكد الحسابات الفلكية أن عدد أيام شهر رجب 1443 سوف تكون 30 يوما وينتهي يوم 3 مارس 2022.

بعد أول رجب.. تعرف على موعد أول رمضان وعيد الفطر

من المرتقب أن يكون موعد أول أيام شهر شعبان 1443 هو يوم الجمعة 4 مارس 2022، وفلكيا عدد أيام شعبان هذا العام 29 يوما غير كامل العدة، هذا وأول رمضان 1443 فلكيا في السعودية والكويت وقطر والإمارات سوف يكون يوم السبت 2 أبريل 2022، وأول أيام عيد الفطر يوم الإثنين 2 مايو 2022.