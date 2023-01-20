متى أول رجب 1444/2023 فلكيًا في السعودية والكويت وقطر والإمارات؟

ساعات قليلة وينتهي شهر جمادى الآخرة ليبدأ بعد ذلك أحد الأشهر الكريمة من السنة الهجرية وهو شهر رجب، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر رجب 1444/2023 فلكيًا في السعودية والكويت وقطر والإمارات، شهر رجب هو الشهر السابع من الشهور الهجرية، وهو أحد الأشهر الحرم، شهد هذا الشهر واقعة تاريخية إسلامية كبيرة، وهي رحلة الإسراء والمعراج.

أول رجب 2023 فلكيًا في السعودية والكويت وقطر والإمارت

موعد استطلاع وتحري هلال وغرة أول أيام شهر رجب 2023 ميلاديًا 1444 هجريًا هو مساء يوم الأحد 29 جمادى الآخرة الموافق 22 يناير 2023.

طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، سوف يُشاهد هلال رجب 1444 مساء يوم الأحد، ليكون أول أيام شهر رجب 2023 فلكيًا في السعودية والكويت وقطر والإمارات هو يوم الإثنين 23 يناير 2023.

عدد أيام شهر رجب فلكيًا سيكون 29 يومًا، وآخر أيامه هو يوم الإثنين 20 فبراير 2023.

هذا وتعتمد الدول العربية في تحديد أول أيام شهر رجب وبدايات كل الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال، لذا سوف ننتظر نتيجة تحري الهلال مساء يوم الأحد، كل عام وأنتم بخير.